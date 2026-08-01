Wilmot Union HS honor roll second semester 2025-26 school year

The following students were named to the Wilmot Union High School honor roll for the second semester of the 2024-26 school year.
High Honors — Kinlee Abell, Hannah Apostal, Blake Bachochin, Hunter Baird, Cora Barch, Grace Barton, Lucas Becker, Harper Behling, Ingrid Benser, Derek Berberich, Luna Berndt, Daniella Berti, Rumeng Betz, Amanda Beverly, Brody Blattner, Brooklyn Blattner, Annabelle Brault, Addison Brown, Mckenna Buccieri, Brayden Buchanan, Kaitlynne Burda, Jack Bush, Tucker Bush, Eleanor Bustos, Jaxon Caldwell, Kaileigh Cantwell, Emilee Cassity, Grace Chesna-Wooddell, Mason Clark, Jessica Clow, Bishop Coe, Brooklyn Conner, Emilee Couch, Zoe Cruz, Ashlyn Cunningham, Abigail Dasilva,
Ivy Deckert, Anthony DeServi, Gabriel Devore, Leah Dinelli, Liliana Dinelli, Ellie Dixon, Kylie Dorr, Clare Drissel, Margaret Dunn, Kamryn Elliott, Robert Fiumefreddo, Jayden Foley, Chloe Fox, Gatlin Franke, Billy Gauger, Olivia Gerhardt. Preston Gibbs, Teegan Glaves, Gianna Grandberry, Kayla Grubb, Dakota Haley, Karvs Handorf, Logan Hanson, Luci Hart, Harper Hasselburg, Whitney Haug, Olivia Haudren Taylor Hawkins-Fonte Kennedy Hayes Brooklyn Hickey, Amelia Holt, Kialee Horton, Jacob Ivan, Abbie Ivan-Laneve, Aimee Ivan-Laneve, Collin Jacobsen, Avery Jones, Sarah Josko, Kiefer Jotka, Byron Jotka, Winston Kaldem Jake Keating Samantha Keating Kaden Kilcoyne, Elle Kinney, Faythe Klein, Audrey Knight, Jaylee Koburi-Torgerson, Summer Kocsor, Marisa Komar, Collyn Kordecki, Catherine Kovnat, Kiley Krejci, Brayden Kroenin, James Kunz, Brodie Landers, Aseph Ledtke, Aubree Lidbloom, Keaton Lindquist, Kohen Lindquist, Emma Lolmaugh, Marli Lopiparo, Jaxon Madsen, Morgan Martin, Molly Martin, Layla Mata, Kinsley Mccormick, Emma McMillon Kaylee Meints-Kulovitz, Daniel Melka, Maxwell Mettry, Natallia Miller, Tyler Moe, Skyler Montpetit, Mackenzie Moore, Olivia Moore, Kira Morris, Elizabeth Mortensen, Eva Mulcahy, Grady Neumann, Leeah Olson, Madison Onstad, Amanda Osterman, Erika Osterman, Cash Panosian, Samuel Pearson, Janette Perry, Kaci Peters, Owen Petska, Emily Prange, Noelle Pratt, Maxwell Price, William Pumala, Casey Punko, Lillian Rayniak, Wyatt Reinholz, Mya Rodriguez, Brielle Rompre, Aubrey Runge, Jaxson Ryczek, Leo Saam, Victoria Saftig, Liam Saunders, Kayla Scharinger, Aaron Schwager, Samuel Schwebke, Owen Selchan, Matthew Shumway, Olivia Sikkila, Emily Simpson, Paige Smith, Hayden Snow, Camren Square, William Stalter, Samantha Starcevic, Ari Stephens, Jordan Stewart, Addison Stigter, Ivana Stojic, Madison Strom, Allie Tassone, Peter Tassone, Frank Tessien, Emilie Thomas, Ella Thompson, Adele Thornton, Emmet Thornton, Cameron Thurston, Scarlett Towry, Audrey Trams, Grace Trovillion, Grace Urban, Audrey Van Heirseele, Kamdon Vankirk, Kylee Vogt, Natalie Voss, Jacob Vowell, Shianne Walsh, Camilla Walshire, Savannah Walshire, Hawk Warden, Eliana Weaver, Ariana Wine, Autumn Winkle, Nora Wojtkiewicz, Haven Young, Kendall Youra, Penelope Zubor.
Honors — Madelyn Aiello, Raegan Ames, Dexter Baker, Karley Barnes, Madalyn Basile, Bailey Bellak, Justin Biel, Sophie,Blasczyk, Abbie Bloomgren, Beau Brevitz, Dakota Brevitz, Ada Burdette, Jillian Burdick, Zoey Burdick, Ashton Bushbaum, Jaden Bushbaum, Olivia Bustos, Carly Byrne, Crystalynne Cabrera, Grace Cabrera, Aiden Casey, Kolbi Chaney, Brady Chase, Ashleigh Clauson, Kiera Collins, Zoey Conner, Madeline Cooper, Aliya Corona, Alexander Cosio, William Curran, Janelle Dalton, Shane Day, Addyson Dedeo, Valerie Defilippo, Harper Dezoma, Elle Drissel, Ryan Duchrow, Tegan Duescher, Ava Duncan, Abigail Dykiel, Nathan Dzierzanowski, Josiah Echevarria, Bryleigh Ellis, Bailey English, Ardyn Faber, Kimberly Fitza, Colton Fuchs, Sophia Fullerton, Chance Gage, Jason Gartner, Jack Gartner, Sawyer Gauger, Isabelle Gaynor, Sydney Gaynor, Andrew Gerlach, Ula Gitter, Brayden Gitter, Zane Glass, Nataly Gomez, Dailyn Gonzalez, Wyatt Gourley, Brianna Gregorio, Megan Grogan, Kelsie Grubb, Lilah Hafez, Jake Hahn, Gavin Haight, John Hajduk, Zander Hansen, Emma Harvey, Susana Hernandez, Gabriel Hernandez, Jonathan Hernandez-Alvarado, Hunter Highland, Yvaine Hills, Ashlyn Horn, Aiden Hoyt-Hollimon, Camden Ide, Cash Ide, Nathan Jacobsen, Abigail James, Samuel James, Landon Johnson, Aiden Johnson, Ashten Johnson, Elizabeth Johnson, Tyraji Johnson, Alejandra Juarez,, Brecken Karow, Breanne Keating, Jax Kibler, Jacob Kimball, Gage Klein, Chloe Knaack, Lilian Kuffel, Macy Kuper, Thaisyn lamb, Jordyn Lamont, Caleb Landers ,Finley Lavery, Kolten Lenkart, Brooklyn Linton, Sophia Livingston, Madison Lucius, Lia Mangold, Kayden Manis, Holley Martin, Aldahir Martinez Aguilar, Neko Matzke-Dyrhovd, Mekenna Mccarty, Presley Mccormick, Lia Mcdonald, James Mckinley, Nolan Merfeld, Landon Miller, Max Morace, Keyarah Morgan, Aislynn Morgan, Carter Nelson, Scarlett Nelson, Wyatt Nelson, Kylee Olenick, Nicholas O’Quinn, Novalee O’Reilly, Caden Ori, Kailey Osborne, Cooper Pappadakis, Levi Pellegrino, Shane Perry, Thomas Peterson, Emma Pferdmenges, Alana Point, Addison Ptasienski, Easton Pye, Jonathon Rainey, Georgia Redding, Kailyn Rios, Jack Rogers, Hailey Rohloff, Brody Rompre, Siri Ruby, Cayden Russell, Nero Ruvalcaba, Brady Ryan, Lilly Saam, Susan Saftig, Aaron Samborski, Colton Sarver, Aidan Saunders, Jaxson Saynay, Andrew Scharinger, Carter Schuh, Harper Schwebke, Giada Sciarrone, Ashton Secker, Jacob Semke, Brooklyn Severson, Alexander Skurski, Preston Smith, Gavin Snyder, Luke Spangler, Davahn Sparks, Asher Stapleton, Anthony Starcevic Brooke Steffensen, Zachery Strudeman, Jeremiah Tarsa, lzabella Tavlas, Samuel Themanson, Isabella Timmons, Andrew Towry, Mykol Tracy, Jayden Vanburen, Alexis Vanderloop, Randall Vendegna, Reece Vendegna, Antonio Villalobos, Colton Vroman, Keira Walley, Sonja Wallner, Taylor Walter, Brianna Walters, Natalie Weber, Shayla Wychers, Anakin Zeivel, Kassandra Zeivel, Aija Zelenko, Solei Zemke, Lillian Zubor.