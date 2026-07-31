Westosha Central HS honor roll third trimester 2025-26 school year

The following students were named to the Westosha Central High School honor roll for the third trimester of the 2025-26 school year:
Straight A’s
Freshman — Penny Ahumada, Anna Barta, Elizabeth Barton, Lucy Becker, Addison Burnett, Melina Carlborg, Olive Christensen, Violet Clark, Mila Coe, Noah Corey, Eli Daniels, Emilia Dorey, Ella Erdman, Benjamin Erickson, Chloe Forsberg, Myra Franz, Haley Hammond, Celia Hefner, Jason Horvath, Brayden Howarth, Preston Huinker, Brooke Huizenga, Tyson Hyllberg, Kaley Ihlenfeldt, Austin Jurgens, Phoebe Kaplan, Ekamdeep Kaur, Kaila Keiser, Mahala Koeppen, Mason Koprovic, Blake Kranz, Julia Kubica, Ayla Kumpfer, Peyton Lindsey, Rylee Long, Mitchell Losch, Mollie Meyer, Caden Miller, Cheyenne Mitten, Alexander Nichols, Logan Nutting, Paton Overocker, Katie Pelli, Mia Persinger, Brianna Petit, Kaitlyn Philips, Kaylen Rucinski, Johnathan Sainski, Lily Schultz, Hunter Sepnafski, Maxwell Sheen, Alex Sinclair, Lily Sowa, Scarlett Tenpas, Caitlin Vila, Camryn Weitzel, Malynah Wong,
Sophomore — Abdulrahman Abdelhalim, Jacob Andersen, Jackson Bartelheim, Tessafelia Bruett, Madelyn Buh, Afton Burton, Nello Castellano, Mary Cavanaugh, Giuliana Davis, Ashlynn DeBruin, Andersyn Dreher, Brookelyn Elfering, Ariana Espada, Cutler Evans, Caleb Fleege, Kaylee Fredrickson, Carson Gerou, Grace Girard, Molly Hansen, Ava Harrison, Elaina Hetland, Cody Jager, Hayley Jarzembowski, Mia Kaddatz, Maya Koeppen, Liliana Kolczaski, Sophie Lamping, Weston Larson, Cambree Lois, Madelyn Martin, Amelia Miller, Jaxon Morehouse, Maci Mowery, Alana Ollila, Mollie Olson, Alomnsh Rawat, Teagan Renwick, Jonathan Schiller, Conor Schnuckel, Samuel Sheen, Remi Sinozich, Kate Spiegel, Madison Stangel, Easton Sternberg, Olivia Tetting, Kendal Thiele, Leona Valeri, Jocelyn VanHeirseele, Rylee Warren, Lily Watson, Ethan Weis, Mackenzie Whitaker, Jillian Woods.
Junior — Riley Achterhof, Emma Amos, Nathaniel Argersinger, Gabrielle Baird, Mackenzie Barribeau, Reese Betke, Travis Briggs, Genevieve Bruzas, Gavin Burnett, Owen Burns, Finleigh Christensen, Addison Coates, Nathan Corey, Austin Craig, Dylan DeGoey, Camille Delost, Zachary Diaz, Payton Fechtner, Connor Gable, Logan Galley, Olivia Goergen, Keara Griffin, Karla Guadarrama, Kate Haapanen, Abigail Hennessey, Liam Hentschel, Parker Huff, Melannie Huizar, Austin Kadel, Sophia Kawa, Madlie Kless, Charlotte Kozel, Lucas Kulovitz, Anika Le, Nicholas Lishamer, Jacob Lubkeman, Riley Martinez, Will Pelli, Tristan Pisano, Lucas Roynon, Cooper Ruffner, Braydon Schmidt, Brielle Schultz, Serenity Slater, Maximillian Smith, Elise Sowa, Emily Steger, Camdaen Vorpagel, Brett Wick, Kahlen Willis, Ava Winter, Nolan Woltersdorf, Miah Wong, Anna Zarate.
Senior — Amareli Arias, Ava Aschenbrener, Kayleigh Bannon, Megan Bartz, Reese Belcaster, Addison Beucher, Savannah Bielat, Lindsay Boldt, Evelyn Brandt, Brooke Bruns, Presley Castellano, Andrew Cerda, Sophia Cetera, Megan Chen, Hayden Chyla, Zophia Cichocki, Lauren Dahlberg, Jillian Daniels, Alexis Davis, Isabella Diaz, Amelia Dufek, Sarah Eaton, Paxton Ferruzzi, Flavia Fiorani, Meghan Gallentine, Avada Greeno-Neu, Anna Hansen, Carter Harpe, Lilah Hefner, Lily Hendrickson, Lila Heriford, Charlotte Holzbauer, Wyatt Iorio, Andrew Johnson, Meadow Kaminski, Carter Klementzos, Johnathan Klenke, Matthew Koeppen, Skylar Kovachik, Mia Kozak, Tori Kriens, Addison Kumpfer, Thomas Lakomiak, Kendall LeGrande, Jakob Loecher, Hunter Luengen, Caleb Martinez, Madison Mauser, Brennan McKnight, Sophia Melby,
Kiersten Miller, Stephen Mills, Matthew Moon, Thomas Otto, Addison Palmer, Jacqueline Pelli, Janel Pelli, Isabelle Perico, Cierra Perleberg, Gunnar Peterson, Aubree Phillips, Langan Pumala, Alexsandra Rangel, Ava Rasch, Sophia Rasch
Isabella Rausch, Aubrey Reeves, Madison Ross, Elias Schaal, Dominick Schatsick, Cameron Schepker, Sean Schumacher, Gunnar Schwartz, Emma Schwer, Vanessa Simmons, Addison Smith, Sydney Smothers, Jack Stemler, Samuel Stencil, Mykenna Sturino, Jonas Tuckey, Amber VanderVere, Aubrey Vavra, Sophia Watson, Isabel Weyrauch, Ryder Woods, Edward Wrobel, Jaeda Zackery, Jackson Zematis.
High Honors
Freshman — Alexander Ames, Alexia Ames, Jasper Amos, Carter Barr, Derrick Barrido, Madelyn Basley, Damon Beth, Sofia Biehn, Preston Bishop, Quinn Blair, Logan Boyd, Tristan Braat, Karleigh Braatz, Klutch Bruett, Kherrington Campbell, Sophia Childers, Emily Chmieleski, Gavin Coe, Mason Coffman, Austin Cooper, Jack Cox, Lexi Currington, Jennifer Daavettila, Riley Daly, Bodin Damnjanovic, Ciara Daniels, Chloe Davis, Daniella Davis, Kade Day, Grady DeWolf, Sandra Diaz, Sophia Dimmer, Ella Eads, Ryan Emery, Alberto Garcia Herrera, Jetta Gere, Jaceton Gerth, Daphne Gertmann, Julia Goldie, Gavin Goyke, Emma Grabowski, Sophia Guion, Madelyn Hannah, Abigail Harmon Liam Hart, Caeden Hilburger, Christopher Hofmann, Mason Holmes, Addison Jahnke, Mila Jorgensen, Emma Karow, Adam Kawa, Gage Kriens, Kenden Kruzan, Audrianna Kubas, Jason Liberto, Cooper Lichter, Luke Littel, Raelyn Long, Annabella Lovell, Maya Lowe, Avery Ludwig, Marloe McIsaac, Kenna Mckellips, Cheyenne Meteyard, Harper Meyer, Owen Miner, Amber Montero, Jackson Morgan, Caden Nelson, Preston Newell, Kaylin Odem, Gavin Ollanketo, Caleb Olsen, Madalynn Pahl, Mika Patel, Easton Peterson, Gracelyn Pfeffer, Joseph Pinzer, Ella Porter, Mercy Pribnow, Sophia Pugel, Allison Ray, Hailey Reed, Tucker Richards, Estrella Rodriguez Fernandez, Olivia Rosenthal, Amaleo Ross, Abigail Rossi, Luke Salas, Ezra Salazar, Luis Sanchez, Savannah Savel, Caleb Schepker, Kaelyn Scheve, Carson Schmidt, Nolan Schmidt, Nash Schmitz, Lydia Schuh, Bennett Schwartz, Henry Smith, Mason Smith, Brynn Steinseifer, Lucy Strash, Leah Sturino, Alexa Takacs, Leonardo Terrazas, Alexio Therman, Cora Vanoss, Austin Vavra, Ava Wagner, Kali Wagner, Adalyn Wasley, Lillian Westbrooks, Edmund Wichman, Aaron Wick, Oliver Withers, Mia Wojtak, Ella Woltersdorf, Kayne Wright, Alexander Ziemba, Remington Zimmerman.
Sophomore — Jojo Akowuah, Avery Anderson, Tyler Baird, Marianna Bakker, Jacob Balazs, Chase Bauspies, Mya Biedrzycki, Jackson Bline, Logan Boldt, Jackson Booth, Aerin Bowe, Annaleigh Braatz, Kaiden Brankey, Alberto Chavez, Sydney Clark, Josephine Covelli, Charlotte Cox, Adam Crane, Khloe Crichton, Kilee Crichton, Kinzie Daniels, Jessica Danner, Stevie Davis, Dania Decross, Madelyn DeVore, Masen Dittmer, Charlotte Dix, Zerez Durazo, Jase Edwards, Ashley Elfering, Makayla Ellefson, Jacob Ellingson, Isabella Estrada, Logan Forsberg, Daniel Fox, Grayson Friend, Jacob Fuchs, Riley Gallo, Lauren Garcia, Ryan Garoutte, Madison Gillmore, William Ginn, Abigail Goldie, Gavin Hasselbrink, Kaelyn Healy, Grant Helzer, Kenyon Hill, Selah Hill, Blake Hubbard, Cooper Huff, Ezekiel Keen, Emily Keller, Darby Klabunde, Chloe Klein, Kristen Klenke, Noah Klinkner, Ruth Kroth, Noah Krumrie, Malia Kupsche, Sydney Lampos, Kayla Larson, Daniella LeBron, Isabela Lenart, Colbie LeQuesne, Owen Lindom, Zoey Lois, Halle Longoria, Sarah Machi, Declan Malloy, Elena Maney, Lana Mannetter, Eleanor Manning, Jayleen Mata, MagdaLena Meincke, Charlotte Mildenberg, Amanda Mizwicki, Levi Moats, Sofia Mohn, Alivia Monson, Evelyn Mowery-McDonald, Luke Nelson, Haydon Nichols-Smith, Tytus Nichter, Erik Novak, Maev O’Flaherty, Marissa Ormonde, Ashlee Palmer, Jackson Perri, Soren Peterson, Ella Plants, Abigail Plapp, Jovee Powers, Giavanna Ricchio, Ella Riley, Savanna Riley, Eva Roemke, Nicholas Rowe, Carson Ruha, Indi Schneider, Kyle Schoen, Liam Schoen, Averie Schultz, Kenley Sears, Faith Smith, Nolen Smith, Kasey Spencer, Areti Stamayannos, Gavin Stewart, Elaina Stone, Natalie Szpylman, Makenna Taylor, Nathan Thommen, Maddison Torres, Makena Vignieri, Paige Vraney, Conner Warnke, Zoe Weiss, Abby Weyrauch, Sophie Wilson, Brooklynn Winner, Tred Witkiewicz, Kayla Wood, Jesse Wright, Layla Wright, Ava Young, Eliana Zaletel.
Junior — Leeann Abdelhalim, Danielle Ackeret, Riley Adams, Kojo Akowuah, Samuel Andersen, Avarie Anderson, Brayden Anderson, Tyler Anderson, Laila Attiah, Ryan Baker, Jacob Bartling, Ahnya Beauford, Isabella Beltran, Drake Beucher, Gabriella Biehn, Hailey Bies, Jackson Bishop, Alexa Blasi, Milica Bojanic, Landen Briggs, Samantha Briggs, Savanna Briggs, Colton Burns, Charlotte Caswell, Emma Childers, Sanaa Childs, Lily Cliff, Rylie Cowan, McKenna Cox, Nyla DeBruin, Natasha Diercks, Carter Drolshagen, Araceli Duryee, Kaylee Easter, Grant Emerson, Rylan Engdahl, Dominic Falotico, Adrian Franco, Ashlyn Fritz, Frankie Gagliardi, Christian Garcia, Claire Gilman, Bruno Gonzalez, Ryder Gorsline, Erick Guadarrama, Violet Hamm, Emmalyn Hannah, Bella Harmon, Abbi Heinen, Chloe Hofer, Mackenzie Holcomb, Payton Huinker, Case Huizenga, Allie Hull, Dino Imbrogno, Lilliana Ishee, Logan Jacobson, Emma Jones, Melissa Jozwiak, Markus Kauten, Brady Keller, Audrey Kurtzweil, Gwendolyn Leden, Veronica Leyva Cardenas, Carter Lichter, Emma Lindsey, Lilah Longrie, Tayler Lother, Jade Lowe, Cayden Lyyski, John MacDougall, Lloyd Mallak, Mikaela Mathis, Michael Meinen, Hailee Meracle, Marko Milic, Jason Misicka, Nikolai Mitcheff, Kylie Moore, Kenadee Morman, Vera Nguyen, Cal Nichols, Victoria Offermann, Daphne Osman, Caroline Otto, Byrone Palacio, Nicholas Patterson, Kira Petit, Hannah Planka, Emerson Pongratz, Kyle Printz, Cosette Robinson, Aidan Rudd, Morgan Schaal, Ashton Scheele, Madalyn Scheppler, Kaiden Schrader, Payton Scifres, Greyson Selburg, Hogan Shefky, Savannah Simonelli, Jaanveer Singh, Andrew Skanron, Alexander Speirs, Katelyn Strash, Michael Suokko, Owen Sweatman, Caleb Swisher, Dajanae Talbert, Gursirat Toor, Madison Walker, Anna Wichman, Graham Winnie, Ryan Wojtanowicz, Jenna Wyant, Kyle Yehle, Grace Zampanti, Nathan Zeller, Anna Zirkelbach.
Senior — Valeria Alcala, Ella Alcalde, Ayleen Alvarado, Jazmin Alvarez, Grace Arellano, Anjoeliz Arizmendi, Kaylee Baker,
Brynn Beck, Dillon Bell, Bryan Bergles, Ryan Bergmann, Aiden Billingsley, Lillian Boston, Joseph Bowman, Rachel Bracey, Spencer Brankey, Adeline Brenton, Crystal Britt, Delaney Bronson, Joshua Bundza, Evan Buntrock, Emily Bush, Allison Chmieleski, Alexander Coari, Lucas Connolly, Megan Conyers, Ellie Cowan, Emily Craven, Kole Daniels, Grayson Darling, Addison DeGraf, Roberto DeLeon, Aurelia Despin, Madelynn Drissel, Christian Dryer, Ava Eibl, Megan Engle, Jack Erber,
Haley Fell, Landin Follis, Andrew Geissman, Ella Gibbons, Aiden Goetz, Alexa Grams, Scarlett Grosskurth, Olivia Habermann, Mitch Hammond, Zachary Hanusek, Parker Haubrich, Ellie Hensley, Kaden Hentschel, Xavier Hickman, Benjamin Hubbard, Nathan Huffman, Cole Humphrey, Ava Ingram-Mow, Garrett James, Mark Jarzabek, Kayden Jennings, Shyann Johnson, Natalie Juarez, Ryan Judt, Mason Juga, Reid Kaebisch, Lily Klinkner, Isabella Kolbo, Aidan Kovacic, Sophie Larsen, Jackson Laska, Alexander Lenart, Abby Lensmeyer, James Maciuk, Joseph Mack, Matthew Martin, Ty Mason, MarkJae McCray, Aiden Mickewicz, Kaylee Miller-Hall, Sawyer O’Neil, Logan Occleshaw, Emily Onan, Camden Oppenneer, Zitlali Padilla, Luke Pelli, Chloe Persons, Jora Phillips, Ella Pocius, Madelyn Rafenstein, Sophia Ramirez, Adrianna Rocco, Nevaeh Royce, Olivia Schilz, Avery Schultz, Sara Schumacher, Trinity Shook, Noah Simonelli, Claire Smith, Hannah Smith, Leah Spencer, Cynthia Stone, Maya Swanson, Abigail Sweatman, Gracie Taylor, Caylinn Thomas, Christian Thommen, Avery Topercer, Zack Tracy, Griffin VanLue, Kailee Vermilyer, Mikayla Walker, Zachary Warnke, Aliyah Warren, Briel Weis, David Wiebers, Abigail Winner, Dean Woods, Bryant Young, Cadance Zange, Brooklynn Zapp, Nathaniel Zisman.
Honors
Freshman — Jacob Anderson, Andrew Boston, Bryce Boyer, Cameron Cannon, Caleb Charles, James Dach, Kale Davis,
Kane Dawe, Greyson Drake, Lillianna Eggers, Nicholas Floreani, Weston Gainer, Benjamin Garcia, Everett Gillmore, Macyn Hansen, Cody Howard, Giana Iannotti, Rocco Imbrogno, Gianna Krein, Skyler Lane, Isabella Lovell, Julia Machi, Logan McIntyre, Addyson McKillips, Mason Mclean, Caleb McMillan, James Melby, Olivia Mitchell, Skylar Moore, Alexis Mynor, Braden Ortman, Jack Owens, Nevaeh Palmer, Landon Rebicek, Gillian Robbins, Allison Scheppa, Ireland Smith, Noah Spaulding, Riley Sweatman, Aubrey Thiele, Kevin Valencia, Mia Valeri, Thomas Verhaalen, Hunter Waege, Ava Webster, Renee White, Ellie Wildenberg.
Sophomore — Lucas Anderson, Brennan Belcaster, Connor Cerka, Rylee Clouse, Magnum Cooper, Allyson Davalos,
Shea Decker, Nolan Eckhart, Dean Eichelberg, Jorjah Fabbri, Anna Gilman, Easton Grissom, Peyton Grover-Konke,
Colton Grubb-Benson, Josephine Haase, Grace Hansen, Lucianna Hernandez, Adam Hipper, Rory Howarth, Mackenzie Idell, Valerie James, Talia Jimenez, Aiden Jozwiak, River Keel, Peyton Koltanowski, Braxton Lantz, Connor Lindom, Caria Luedtke, William Magrady, Alex Martinez, Leena Medina, Skylar Nader, Robert Neideffer, Josiah Okoniewski, Lucas Olson, Noah Parker, Jack Persons, Antonella Petrassi, Colin Principe, Liam Pye, ViViana Quintero, Brynley Ravagni, Joshua Roalkvam, Isabella Rotizza, Carson Ruder, Serenity Salas, Blake Scheppler, Tristan Selevredes, Colby Sherman, Ronald Sokolski, Levi Stalker, Mara Stemler, Micah Swan, Sophia Therman, Burl Thomas, Anna Torgerson, Robyn Trimble, Lelan Wallraf, Isabella Williams, Jazmin Zubor.
Junior — Paul Jace Amaguin, Ashlynn Anderson, Logan Bergman, Veda Bodenbach, Michael Cook, Carly Corelli, Jax Cornelison, Cassidy Cupp, Kaylee Dahlberg, Maxwell Diel, Dane Eckhart, Woodrow Edgell, Zayvon Franklin, Ava Fuson, Andrew Gedwill, Nicholas Gedwill, Christopher Goodfriend, Leah Goze, Julia Hart, Dayna Hartnek, Ella Henry, Christopher Jackson, Kaylee Johnson-Thornton, Nicholas Kanel, Anthony Kolbo, Kian Ladd, Grey Larsen, Maxx Laterza, Abraham Lopez, Trezdon Lother, Grace Loyd, Everett Lucero, Cecilia Maggio, Mason Maher, Julie Anne Means, Bailley Meininger, Emery Meyer, Ryan Moon, Aldo Moran DeGante, Chloe Mueller, Allysen Novak, Mitchell Olson, Brady Pahl, Cora Patti, Riley Perales, Alexa Perkins, Cole Peters, Aniya Pruett, Zoe Ratz, Caleb Rayner, Brady Schmalfeldt, Colby Sepnafski, Mackenzie Shaw, Anthony Sirocchi, Kevin Skinner, Maya Staples, Evelyn Strash, Sophia Sturycz, Ava Sullivan, Ryan Thottukandathil, Zaine Vargas, Emilee Wade, Benjamin Wegel, Isla Wiberg, Addison Winter.
Senior — Xavier Angeles, Aiden Arnst, Matthew Ash, Andrew Biehn, Iain Blair, Jackson Borland, Anna Daavettila, Zachary Davis, Addison Feekes, Nathan Gapko, Yasmin Garcia, Lily Garland, James Hack, Joseph Hamm, Alyssa Jones, Keighden Kevek, Khloe Klahs, Isaac Knake, Eliza Koski, Kaden Kranz, Declan Martinez, Allison Matulis, Kellan McHugh, Madelynn Mortensen, Nicholas Nolan, Benjamin Nuttle, Ethan Okus, Mia Parise, Olivia Peter, Andrea Phillips, Antonio Phillips, Mia Piccolo, Blake Polheber, Aubree Ravagni, Shylah Rea, George Reed, Harrison Rizzo, Carolena Roemke, Elana Schuett, Garrett Sherwin, Scott Simonelli, Lily Smith, Calvyn Tess, Jose Torales Macedo, Finn Widmar.