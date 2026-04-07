Spring election 2026: Salem Lakes village trustee results

Apr 7th, 2026
by Darren Hillock.

Salem Lakes voters had a contested race for village trustee on the April 7 ballot.

The top three candidates will be elected.

With 3 of 3 polls reporting what may be incomplete results at 8:29 p.m.:

  • Dennis Faber 1053 (20.56%)
  • James Woodke 969 (18.92%)
  • Amanda Procknow 893 (17.43%)
  • Steven Dunn Jr. 889 (17.36%)
  • Kerry Verenski 644 (12.57%)
  • Adam Miller 642 (12.53%)

UPDATE 9:09 p.m.:

  • Faber 1539 (21.26%)
  • Woodke 1404 (19.39%)
  • Procknow 1326 (18.32%)
  • Dunn  Jr. 1163 (16.07%)
  • Verenski 912 (12.6%)
  • Miller 848 (11.71%)
Share
Tweet
0 Shares

Posted in: Uncategorized.

Comments are closed.

  • Follow us on

  • Archives