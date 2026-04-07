Spring election 2026: Salem Lakes village trustee results

Salem Lakes voters had a contested race for village trustee on the April 7 ballot.
The top three candidates will be elected.
With 3 of 3 polls reporting what may be incomplete results at 8:29 p.m.:
- Dennis Faber 1053 (20.56%)
- James Woodke 969 (18.92%)
- Amanda Procknow 893 (17.43%)
- Steven Dunn Jr. 889 (17.36%)
- Kerry Verenski 644 (12.57%)
- Adam Miller 642 (12.53%)
UPDATE 9:09 p.m.:
- Faber 1539 (21.26%)
- Woodke 1404 (19.39%)
- Procknow 1326 (18.32%)
- Dunn Jr. 1163 (16.07%)
- Verenski 912 (12.6%)
- Miller 848 (11.71%)