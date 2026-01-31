Westosha Central HS honor roll first trimester 2025-26 school year

Top 5 Racine County Eye Stories from the week of January 31, 2026 Here’s a quick look back at what captured Racine County Eye readers’ attention this week. This roundup highlights the five most-read stories from the week of Jan. 31, 2026, covering major local developments, community news, and breaking updates. Catch up on the top headlines you may have missed below. Top Stories Conclusion: Stay tuned for […] Racine County Eye Staff

Inexpensive Healthy Habits Many people are looking to get healthier in 2026. However, many of us quickly realize that certain specialty foods, gym memberships and exercise equipment can be expensive. That said, improving your health doesn’t have to cost much at all. In fact, some of the most effective habits don’t cost a thing. “People often assume that […] Elise Tehan

Wisconsin’s voter roll figures aren’t a sign of ‘fraud waiting to happen’ A misleading claim that Wisconsin has more registered voters than people eligible to vote is gaining traction on social media, including in posts shared this week by President Donald Trump. This story also appeared in WisconsinWatch.org It’s just the latest in a long-running series of claims that misinterpret basic data about voter rolls to create alarm about […] Alexander Shur

Advocates say they’re ready if feds bring anti-immigrant surge to Wisconsin A surge in Wisconsin of federal immigration enforcement will be met with an organized and peaceful resistance, the product of more than a year’s worth of planning and training, advocates vowed Thursday. This story also appeared in Wisconsin Examiner Voces de la Frontera, a statewide immigrant rights advocacy group based in Milwaukee, has established a […] Erik Gunn