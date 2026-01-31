Westosha Central HS honor roll first trimester 2025-26 school year

The following students were named to the Westosha Central High School honor roll for the first trimester of the 2025-26 school year:
Straight A’s
Freshman — Jasper Amos, Sofia Biehn, Kherrington Campbell, Melina Carlborg, Mila Coe, Chloe Davis, Emilia Dorey, Lillianna Eggers, Ryan Emery, Benjamin Erickson, Chloe Forsberg, Myra Franz, Peyton Glas, Haley Hammond, Celia Hefner, Brayden Howarth, Brooke Huizenga, Tyson Hyllberg, Kenden Kruzan, Cooper Lichter, Peyton Lindsey, Isabella Lovell, Marloe McIsaac, Alexander Nichols, Logan Nutting, Kaylin Odem, Katie Pelli, Mia Persinger, Kaitlyn Philips, Savannah Savel, Carson Schmidt, Lily Schultz, Lily Sowa, Cora Vanoss, Caitlin Vila, Mia Wojtak, Malynah Wong, Kayne Wright, Remington Zimmerman.
Sopomore — Abdulrahman Abdelhalim, Avery Anderson, Nello Castellano, Mary Cavanaugh, Madelyn DeVore, Andersyn Dreher, Brookelyn Elfering, Cutler Evans, Jorjah Fabbri, Caleb Fleege, Daniel Fox, Carson Gerou, Molly Hansen
Ava Harrison, Elaina Hetland, Hayley Jarzembowski, Noah Klinkner, Maya Koeppen, Liliana Kolczaski, Sophie Lamping, Cambree Lois, Lana Mannetter, Charlotte Mildenberg, Amelia Miller, Jaxon Morehouse, Alomnsh Rawat, Teagan Renwick, Jonathan Schiller, Conor Schnuckel, Samuel Sheen, Remi Sinozich, Kasey Spencer, Kate Spiegel, Madison Stangel, Easton Sternberg, Olivia Tetting, Jocelyn VanHeirseele, Rylee Warren, Lily Watson, Ethan Weis, Mackenzie Whitaker, Jillian Woods.
Junior — Riley Achterhof, Kojo Akowuah, Laila Attiah, Mackenzie Barribeau, Reese Betke, Drake Beucher, Hailey Bies, Savanna Briggs, Travis Briggs, Genevieve Bruzas, Gavin Burnett, Owen Burns, Nathan Corey, Austin Craig, Olivia Goergen, Keara Griffin, Kate Haapanen, Abbi Heinen, Parker Huff, Case Huizenga, Austin Kadel, Sophia Kawa, Charlotte Kozel, Lucas Kulovitz, Anika Le, Emma Lindsey, Lilah Longrie, Jacob Lubkeman, Daphne Osman, Caroline Otto, Will Pelli, Hannah Planka, Kyle Printz, Lucas Roynon, Brielle Schultz, Maximillian Smith, Elise Sowa, Kahlen Willis, Ava Winter, Miah Wong, Anna Zarate, Nathan Zeller.
Senior — Ayleen Alvarado, Amareli Arias, Ava Aschenbrener, Bryan Bergles, Addison Beucher, Aiden Billingsley, Lillian Boston, Rachel Bracey, Crystal Britt, Brooke Bruns, Samantha Buh, Andrew Cerda, Sophia Cetera, Hayden Chyla, Zophia Cichocki, Lucas Connolly, Megan Conyers, Jillian Daniels, Alexis Davis, Isabella Diaz, Sarah Eaton, Megan Engle, Meghan Gallentine, Ella Gibbons, Mary Gillmore, Aiden Goetz, Anna Hansen, Wiley Harvell, Lilah Hefner, Lily Hendrickson, Charlotte Holzbauer, Andrew Johnson, Meadow Kaminski, Keighden Kevek, Carter Klementzos, Johnathan Klenke, Matthew Koeppen, Isabella Kolbo, Skylar Kovachik, Tori Kriens, Sophie Larsen, Jackson Laska, Jakob Loecher, Hunter Luengen, Caden Martinez, Brennan McKnight, Aiden Mickewicz, Kiersten Miller, Stephen Mills, Jacqueline Pelli, Janel Pelli, Brady Peterson, Gunnar Peterson, Owen Peterson, Aubree Phillips, Langan Pumala, Ava Rasch, Sophia Rasch, Isabella Rausch, Aubrey Reeves, Nevaeh Royce, Elias Schaal, Cameron Schepker, Avery Schultz, Emma Schwer, Vanessa Simmons, Jack Stemler, Kylie Thomas, Jose Torales Macedo, Kailee Vermilyer, Shianne Walsh, Jocelyn Ward, Aliyah Warren, Sophia Watson, Briel Weis, Isabel Weyrauch, Brooklynn Zapp, Jackson Zematis.
High honors
Freshman — Penny Ahumada, Alexander Ames, Alexia Ames, Derrick Barrido, Anna Barta, Elizabeth Barton, Madelyn Basley, Lucy Becker, Damon Beth, Preston Bishop, Quinn Blair, Logan Boyd, Bryce Boyer, Karleigh Braatz, Klutch Bruett, Addison Burnett, Cameron Cannon, Sophia Childers, Emily Chmieleski, Olive Christensen, Violet Clark, Gavin Coe, Mason Coffman, Max Collins, Austin Cooper, Noah Corey, Jack Cox, Lexi Currington, Jennifer Daavettila, Riley Daly, Bodin Damnjanovic, Ciara Daniels, Eli Daniels, Kade Day, Grady DeWolf, Sandra Diaz, Sophia Dimmer, Joseph Dzbinski, Ella Eads, Dylan Ehlert, Ella Erdman, Zayden Franklin, Alberto Garcia Herrera, Jetta Gere, Jaceton Gerth, Daphne Gertmann, Everett Gillmore, Nicholas Goforth, Julia Goldie, Gavin Goyke, Lilia Hafferkamp, Madelyn Hannah, Macyn Hansen, Abigail Harmon, Erik Hart, Liam Hart, Caeden Hilburger, Christopher Hofmann, Mason Holmes, Jason Horvath, Cody Howard, Preston Huinker, Giana Iannotti, Kaley Ihlenfeldt, Addison Jahnke, Isabella Jenkins, Mila Jorgensen, Phoebe Kaplan, Emma Karow, Ekamdeep Kaur, Kaila Keiser, Kalani Kelly, Mahala Koeppen, Mason Koprovic, Blake Kranz, Gianna Krein, Gage Kriens, Audrianna Kubas, Julia Kubica, Ayla Kumpfer, Skyler Lane, Raelyn Long, Rylee Long, Mitchell Losch, Annabella Lovell, Avery Ludwig, Miles Maginn, Ava Maki, Logan McIntyre, Kenna Mckellips, James Melby, Jonavin Meristil, Harper Meyer, Mollie Meyer, Caden Miller, Owen Miner, Ella Molgaard, Amber Montero, Jackson Morgan, Caden Nelson, Rylee Nelson, Melanie Ogren, Gavin Ollanketo, Caleb Olsen, Braden Ortman, Paton Overocker, Jack Owens, Mika Patel, Easton Peterson, Brianna Petit, Gracelyn Pfeffer, Joseph Pinzer, Ethan Point, Ella Porter, Mercy Pribnow, Sophia Pugel, Gage Radon, Allison Ray, Landon Rebicek, Hailey Reed, Tucker Richards, Gillian Robbins, Estrella Rodriguez Fernandez, Amaleo Ross, Abigail Rossi, Kaylen Rucinski, Haley Sadowski, Johnathan Sainski, Luke Salas, Ezra Salazar, Luis Sanchez, Caleb Schepker, Allison Scheppa, Kaelyn Scheve, Nolan Schmidt, Nash Schmitz, Addison Schreiner, Bennett Schwartz, Hunter Sepnafski, Maxwell Sheen, Alex Sinclair, Henry Smith, Ireland Smith, Mason Smith, Noah Spaulding, Lucy Strash, Leah Sturino, Atali Swisher, Alexa Takacs, Scarlett Tenpas, Leonardo Terrazas, Alexio Therman, Caleb Urban, Kevin Valencia, Thomas Verhaalen, Hunter Waege, Ava Wagner, Kali Wagner, Jayden Walsh, Adalyn Wasley, Eris Weber, Ava Webster, Erica Weis, Camryn Weitzel, Lillian Westbrooks, Renee White, Edmund Wichman, Aaron Wick, Ellie Wildenberg, Juliette Williams, Oliver Withers, Ella Woltersdorf, Alexander Ziemba.
Sophomore — Jojo Akowuah, Jacob Andersen, Julianna Bakker, Marianna Bakker, Jacob Balazs, Jackson Bartelheim, Brennan Belcaster, Mya Biedrzycki, Jackson Bline, Logan Boldt, Jackson Booth, Annaleigh Braatz, Kaiden Brankey, Tessafelia Bruett, Madelyn Buh, Jayden Burns, Afton Burton, Alberto Chavez, Rylee Clouse, Brenda Cordova, Charlotte Cox, Adam Crane, Khloe Crichton, Kilee Crichton, Jacob Daniels, Kinzie Daniels, Jessica Danner, Giuliana Davis, Stevie Davis, Ashlynn DeBruin, Dania Decross, Masen Dittmer, Charlotte Dix, Zerez Durazo, Jase Edwards, Jacob Ellingson, Ariana Espada, Luis Estrada, Logan Forsberg, Taylor Frederking, Kaylee Fredrickson, Grayson Friend, Jacob Fuchs,. Riley Gallo, Lauren Garcia, Ryan Garoutte, Madison Gillmore, Grace Girard, Abigail Goldie, Peyton Grover-Konke, Jayden Hart, Gavin Hasselbrink, Kaelyn Healy, Lucianna Hernandez, Kenyon Hill, Adam Hipper, Rory Howarth, Blake Hubbard, Cooper Huff, Mackenzie Idell, Cody Jager, Alicia Johanesen, Mia Kaddatz, Ezekiel Keen, Darby Klabunde, Kristen Klenke, Peyton Koltanowski, Ruth Kroth, Malia Kupsche, Braxton Lantz, Kayla Larson, Weston Larson, Isabela Lenart, Colbie LeQuesne, Zoey Lois, Halle Longoria, Sarah Machi, William Magrady, Declan Malloy, Elena Maney, Eleanor Manning, Madelyn Martin, Leena Medina, MagdaLena Meincke, Adaline Mickewicz, Amanda Mizwicki, Sofia Mohn, Alivia Monson, Maci Mowery, Skylar Nader, Luke Nelson, Haydon Nichols-Smith, Erik Novak, Maev O’Flaherty, Samuel Ogren, Alana Ollila, Mollie Olson, Marissa Ormonde, Ashlee Palmer, Soren Peterson, Ella Plants, Abigail Plapp, Jovee Powers, Giavanna Ricchio, Ella Riley, Savanna Riley, Eva Roemke, Isabella Rotizza, Nicholas Rowe, Carson Ruder, Carson Ruha, Indi Schneider, Kyle Schoen, Liam Schoen, Averie Schultz, Kenley Sears, Tristan Selevredes, Faith Smith, Macie Smith, Nolen Smith, Areti Stamayannos, Natalie Szpylman, Kendal Thiele, Maddison Torres, Robyn Trimble, Breckin VanPelt, Makena Vignieri, Paige Vraney, Addison Waterman-Leiting, Markell Watts, Zoe Weiss, Abby Weyrauch, Sophie Wilson, Brooklynn Winner, Tred Witkiewicz, Delaney Wrobel, Eliana Zaletel, Jazmin Zubor.
Junior — Leeann Abdelhalim, Emma Amos, Samuel Andersen, Ashlynn Anderson, Avarie Anderson, Brayden Anderson, Tyler Anderson, Nathaniel Argersinger, Gabrielle Baird, Ryan Baker, Jacob Bartling, Ahnya Beauford, Jackson Bishop, Alexa Blasi, Veda Bodenbach, Milica Bojanic, Landen Briggs, Samantha Briggs, Charlotte Caswell, Emma Childers, Finleigh Christensen, Lily Cliff, Addison Coates, Jax Cornelison, Rylie Cowan, McKenna Cox, Cassidy Cupp, Donna Daniels, Nyla DeBruin, Dylan DeGoey, Camille Delost, Zachary Diaz, Natasha Diercks, Araceli Duryee, Kaylee Easter, Dane Eckhart, Grant Emerson, Payton Fechtner, Connor Gable, Asher Gagliano, Frankie Gagliardi, Logan Galley, Nicholas Gedwill, Claire Gilman, Benjamin Gomez-Zubor, Bruno Gonzalez, Christopher Goodfriend, Ryder Gorsline, Luke Graham, Erick Guadarrama, Karla Guadarrama, Jesiah Haase-Tullis, Jace Hack, Violet Hamm, Emmalyn Hannah, Bella Harmon, Julia Hart, Dayna Hartnek, Brice Hehn, Abigail Hennessey, Ella Henry, Liam Hentschel, Sebastian Hernandez, Dela Sancha, Chloe Hofer, Mackenzie Holcomb, Tanner Honzelka, Payton Huinker, Melannie Huizar, Dino Imbrogno, Lilliana Ishee, Kelsie Johannsen, Emma Jones, Melissa Jozwiak, Markus Kauten, Brady Keller, Madlie Kless, Grey Larsen, Maxx Laterza, Ahbriana Lawrence, Veronica Leyva Cardenas, Carter Lichter, Nicholas Lishamer, Abraham Lopez, Tayler Lother, Trezdon Lother, Jade Lowe, John MacDougall, Riley Martinez, Mikaela Mathis, Hailee Meracle, Owen Miller, Nikolai Mitcheff, Ryan Moon, Kylie Moore, Kenadee Morman, Chloe Mueller, Vera Nguyen, Cal Nichols, Allysen Novak, Mitchell Olson, Byrone Palacio, Nicholas Patterson, Riley Perales, Alexa Perkins, Kira Petit, Tristan Pisano, Addison Pizzala, Justyna Raciniewska, Zoe Ratz, Caleb Rayner, Tyler Rehberg, Cooper Ruffner, Morgan Schaal, Ashton Scheele, Madalyn Scheppler, Brady Schmalfeldt, Braydon Schmidt, Payton Scifres, Cameron Scott, Robert Scott, Greyson Selburg, Colby Sepnafski, Hogan Shefky, Savannah Simonelli, Jaanveer Singh, Andrew Skanron,Talon Sorensen, Maya Staples, Emily Steger, Mickinley Stemen, Evelyn Strash, Katelyn Strash, Sophia Sturycz, Ava Sullivan, Michael Suokko, Owen Sweatman, Dajanae Talbert, Ryan Thottukandathil, Gursirat Toor, Miguel Valencia, Camdaen Vorpagel, Benjamin Wegel, Isla Wiberg, Anna Wichman, Brett Wick, Ryan Wojtanowicz, Nolan Woltersdorf, Jenna Wyant, Kyle Yehle, Grace Zampanti, Anna Zirkelbach.
Senior — Valeria Alcala, Ella Alcalde, Jazmin Alvarez, Grace Arellano, Anjoeliz Arizmendi, Kaylee Baker, Kayleigh Bannon, Megan Bartz, Reese Belcaster, Dillon Bell, Savannah Bielat, Lindsay Boldt, Joseph Bowman, Evelyn Brandt, Spencer Brankey, Adeline Brenton, Delaney Bronson, Evan Buntrock, Emily Bush, Presley Castellano, Caileb Cerka, Megan Chen, Allison Chmieleski, Kadence Christiansen, Alexander Coari, Ellie Cowan, Emily Craven, Anna Daavettila, Lauren Dahlberg, Kole Daniels, Zachary Davis, Addison DeGraf, Aurelia Despin, Madelynn Drissel, Christian Dryer, Amelia Dufek, Ava Eibl, Jack Erber, Paxton Ferruzzi, Aidan Fonk, Nathan Gapko, Andrew Geissman, Avada Greeno-Neu, Scarlett Grosskurth, Olivia Habermann, James Hack, Joseph Hamm, Mitch Hammond, Zachary Hanusek, Carter Harpe, Parker Haubrich, Ellie Hensley, Kaden Hentschel, Lila Heriford, Benjamin Hubbard, Nathan Huffman, Cole Humphrey, Ava Ingram-Mow, Wyatt Iorio, Mark Jarzabek, Shyann Johnson, Natalie Juarez, Mason Juga, Reid Kaebisch, Lily Klinkner, Aidan Kovacic, Mia Kozak, Kaden Kranz, Addison Kumpfer, Thomas Lakomiak, Jack Larsen, Kendall LeGrande, Alexander Lenart, James Maciuk, Matthew Martin, Caleb Martinez, Declan Martinez, Madison Mauser, MarkJae McCray, Sophia Melby, Kaylee Miller, Matthew Moon, Madelynn Mortensen, Benjamin Nuttle, Hunter Oberembt, Ethan Okus, Camden Oppenneer, Thomas Otto, Zitlali Padilla, Addison Palmer, Mia Parise, Luke Pelli, Cierra Perleberg, Chloe Persons, Olivia Peter, Jora Phillips, Mia Piccolo, Jori Pietschman, Ella Pocius, Madelyn Rafenstein, Sophia Ramirez, Alexsandra Rangel, Shylah Rea, George Reed, Adrianna Rocco, Madison Ross, Dominick Schatsick, Olivia Schilz, Elana Schuett, Sara Schumacher, Sean Schumacher, Gunnar Schwartz, Trinity Shook, Noah Simonelli, Addison Smith, Claire Smith, Hannah Smith, Sydney Smothers, Leah Spencer, Samuel Stencil, Mykenna Sturino, Maya Swanson, Gracie Taylor, Christian Thommen, Avery Topercer, Zack Tracy, Amber VanderVere, Griffin VanLue, Aubrey Vavra, Zachary Warnke, Finn Widmar, David Wiebers,
Abigail Winner, Micah Wolff, Dean Woods, Ryder Woods, Edward Wrobel, Jaeda Zackery, Cadance Zange, Nathaniel Zisman.
Honors
Freshman — Jarred Anderson, Jayce Avellino, John Bach, Carter Barr, Taylor Becker, Andrew Boston, Tristan Braat, Max Chambers, Caleb Charles, Jackson Coughlin, Daniella Davis, Kale Davis, Kane Dawe, Greyson Drake, Austin Fell, Weston Gainer, Cole Galley, Emma Grabowski, Sophia Guion, Emmett Healy, Raymond Heinen, Levi Henkel, Rocco Imbrogno, Austin Jurgens, Jaxon Lee, Luke Littel, Maya Lowe, Elyssa Lucero, Tanvir Mangat, Addyson McKillips, Cheyenne Meteyard, Olivia Mitchell, Skylar Moore, Thomas Neideffer, Preston Newell, Cullen Nixon, Michael Nolan, Raelen Orozco, Madalynn Pahl, Sophia Parise, Olivia Rosenthal, Lydia Schuh, Brynn Steinseifer, Tyler Stemen, Aubrey Thiele.
Sophomore — Lucas Anderson, Tyler Baird, Collin Booth, Aerin Bowe, Caden Brandon, Hunter Caldwell, Connor Cerka, Zoey Childers, Josephine Covelli, Cian Cox, Cole Cullen, Andrew Cusimano, Allyson Davalos, Cooper Ebertowski, Nolan Eckhart, Lucas Edwards, Dean Eichelberg, Ashley Elfering, Makayla Ellefson, Samantha Ernst, Isabella Estrada, Noah Frump, Audilynn Gere, Anna Gilman, William Ginn, Easton Grissom, Josephine Haase, Cole Hansche, Grace Hansen, Selah Hill, Talia Jimenez, Aiden Jozwiak, Ty Kavalauskas, Emily Keller, Chloe Klein, Sonja Kraning, Noah Krumrie, Sydney Lampos, Lathan Land, Daniella LeBron, Addison Lenfestey, Connor Lindom, Owen Lindom, Caria Luedtke, Alex Martinez, Levi Moats, Evelyn Mowery-McDonald, Robert Neideffer, Tytus Nichter, Lucas Olson, Mason Parker, Jackson Perri, Jack Persons, Colin Principe, Liam Pye, Gianna Rampa, Brynley Ravagni, Gabriel Reyes, Elliott Rizzo, Joshua Roalkvam, Evelyn Rodriguez, Rudy Ronquillo, Serenity Salas, Blake Scheppler, Ronald Sokolski, Devin Speed, Jaylee Sretenovich, Levi Stalker, Mara Stemler, Gavin Stewart, Elaina Stone, Micah Swan, Makenna Taylor, Nathan Thommen, Anna Torgerson, Maxden Veium, Lelan Wallraf, Conner Warnke, Callie Weyrauch, Jesse Wright, Layla Wright, Ava Young.
Junior— Danielle Ackeret, Riley Adams, Paul Jace Amaguin, Sophia Antonelli, Isabella Beltran, Colton Burns, Joslynn Byshenk, Carly Corelli, Kaylee Dahlberg, Angel Diaz, Aleecia Diggs, Carter Drolshagen, Maggie Duczak, Jason Eisen, Kilee Enzenbacher, Mackenzie Fauber, Zayvon Franklin, Ashlyn Fritz, Cheyenne Fuhl, Ava Fuson, Justin Gorsuch, Jace Grams, Nadia Hansen, Wyatt Hennessey, Joshua Horonzy, Allie Hull, Aniyah Johnson, Robert Jucius, Jalynn Kapsalis, Justin Kirchner, Anthony Kolbo, Audrey Kurtzweil, Gabriel Kusman, Gwendolyn Leden, Cecilia Maggio, Mason Maher, Lloyd Mallak, Nathen Masterson, Julie Anne Means, Michael Meinen, Bailley Meininger, Sienna Melby, Robert Mendoza, Jason Misicka, Aldo Moran DeGante, Cole Peters, Aniya Pruett, Aidan Rudd, Isabella Russ, Brooke Seitz, Chase Seitz, Anthony Sirocchi, Kevin Skinner, Charles Smith, Alexander Speirs, Caleb Swisher, Brogan Thomas, Zaine Vargas, Breanna Wade, Emilee Wade, Wyatt Welker, Graham Winnie, Ella Woodall, Kaitlin Yankunas, Kaden Young.
Senior — Aiden Arnst, Matthew Ash, Knowlton Bach, Oliver Bach, Brynn Beck, Ryan Bergmann, Andrew Biehn, Jackson Borland, Joshua Bundza, Taylor Cash, Jocelyn Cordova, Justus Davis, Keith Depperschmidt, Nicholas Dreher, Tucker Eller, Ryan Eppers, Addison Feekes, Haley Fell, Yasmin Garcia, Lily Garland, Luke Gibbs, Madilyn Gomez, Alexa Grams, Edward Gureczny, Kayden Jennings, Cardin Johnson, Alyssa Jones, Khloe Klahs, Isaac Knake, Eliza Koski, Jacob Kovacic, Carson Kunst, Abby Lensmeyer, Allison Matulis, Tucker Maufort Thillens, Kellan McHugh, Sawyer O’Neil, Emily Onan, Myles Pribnow, Demetrius Pruett, Aubree Ravagni, Harrison Rizzo, Dylan Schillig, Garrett Sherwin, Scott Simonelli, Caden Singleton, Abigail Sweatman, Ryder Sweet, Calvyn Tess, Bryant Young.