Brighton School Honor Roll 1st quarter 2024-25

The following students were named to the Brighton School honor roll for the first quarter of the 2023-24 school year (*denotes Principal’s Honor Roll):
8th grade — *Nora Bassler, *Piper Bauer, *Teagan Follis, *Weston Ginn, *Tyler Hanzalik, Colin Harpe, *Madelyn McCravens, *Ilija Minic, *Stevie Multhauf, *Isabella Rodas, *Damian Rodriguez, *Mia Shulski, *Huntley Sinozich, *Phillip Terry, *Elizabeth Vila, *Tucker Wade, *Magnolia Woods, *Julian Zaletel.
7th grade — *Maya Bassler, *Amalia Diel, *Clay Erdman, *Lena Fabbri, *Penelope Garcia, *Owen Glas, *Cooper Happ, *Nathan Krucek, *Molly Kuebker, *Kristopher Rowe, *Jace Schultz, *Jacob Welker, *Isabella Zarletti.
6th grade — Soren Bell, Beau Brand, Julian Davalos, *Phoebe Dimmer, *Ryan Getmann, *Jax Hackbarth, Austin Happ, Zoe Harpe, *Riley Kelly, *Mason King, John Krucek, Reagan Lampe, *Matthew Olsen, Elise Pedersen, Aiden Pietrzyk, Isaac Rocco, *Kevin Rowe, *Maryn Wasley, *Austin Zirbel.
Fifth grade — *Charlotte Babnik, *Keegan Daniels, *Scarlett Gilley, *Eli Glas, *Rylee Haney, *Parker Harmon, *Heath Karls, *Brooklyn Kofroth, *Kail Koldeway, *Bree Kuebker, Asbell Munguia, *Doralee Ryan, *Noah Schrock, Vivian Taft, *William Taft, *Oliver Terry, *Everett Vos, *Luca Zarletti.