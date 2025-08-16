2025 Kenosha County Fair: Goat judging results

Following are the results of goat judging at the 2025 Kenosha County Fair:
Senior Dairy Show – Champion of Breed
Alpine – Flynn Pauloni, Salem Pioneers
LaMancha – Alayna Bachand, Salem Pioneers
Nigerian Dwarf – Bryleigh Ellis, Bristol Strivers
Oberhasli – Alayna Bachand, Salem Pioneers
Sable – Andrew Nielsen, Bristol Strivers
Recorded Grade – Amelia Holt, Salem Pioneers
Grand Champion Senior Dairy Goat – Nigerian Dwarf – Bryleigh Ellis, Bristol Strivers
Reserve Champion Senior Dairy Goat – Sable – Andrew Nielsen, Bristol Strivers
Junior Dairy Show – Champion of Breed
Alpine – Flynn Pauloni, Salem Pioneers
Nigerian Dwarf – Tristan Selevredes, Bristol Strivers
Sable – Allie Hull, Bristol Strivers
Grand Champion Junior Dairy Goat – Nigerian Dwarf – Tristan Selevredes, Bristol Strivers
Reserve Champion Junior Dairy Goat – Sable – Allie Hull, Bristol Strivers
Supreme Champion of the Dairy Show – Nigerian Dwarf – Bryleigh Ellis, Bristol Strivers
Market Classes
Grand Champion Market Wether – Jack Pauloni, Salem Pioneers
Reserve Champion Market Wether – Jack Pauloni, Salem Pioneers
Champion Boer – Jack Pauloni, Salem Pioneers
Reserve Champion Boer – Tristan Selevredes, Bristol Strivers
Champion Any Other Market Breed or Crossbred – Jack Pauloni, Salem Pioneers
Reserve Champion Any Other Market Breed or Crossbred – Flynn Pauloni, Salem Pioneers
Champion Market/Dairy Crossbred – Flynn Pauloni, Salem Pioneers
Reserve Champion Market/Dairy Crossbred – Allie Hull, Bristol Strivers
Market Breeding Doe Class
Champion Market Breeding Doe – Jadyn Eisenbraun, Bristol Strivers
Reserve Champion Market Breeding Doe – Jadyn Eisenbraun, Bristol Strivers
Goat Showmanship
Novice Showmanship – Madelyn Hannah, Bristol Strivers
Junior Showmanship – Wynonna Luedtke, Wheatland Willing Workers
Intermediate Showmanship – Ava Elfering, Bristol Strivers
Senior Showmanship – Emily Maxon, Paris Happy Workers
Overall Champion Showman – Ava Elfering, Bristol Strivers
Group Classes
Senior Get of Sire – Jack Pauloni, Salem Pioneers
Junior Get of Sire – Flynn Pauloni, Salem Pioneers
Produce of Dam – Jadyn Eisenbraun, Bristol Strivers
Dam & Daughter – Andrew Nielsen, Bristol Strivers
Exhibitor’s Herd – Tristan Selevredes, Bristol Strivers
Fun Classes
Pet Goat – Caleb Eibl, Paris Happy Workers
Goat Costume – Alayna Bachand, Salem Pioneers
Goat Obstacle Course (Fastest Time) – Alayna Bachand, Salem Pioneers
Goat Obstacle Course (Slowest Time) – Emmett Selevredes, Bristol Strivers
Lil Kids’ Goat Show – Makenzie Selevredes, Bristol Strivers
Open Class
Grand Champion Nigerian Dwarf – Philip Selevredes
Grand Champion Market Boer – Philip Selevredes
Reserve Champion Market Boer – Carolyn Jackley