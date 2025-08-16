2025 Kenosha County Fair: Goat judging results

Aug 16th, 2025
by Darren Hillock.

Following are the results of goat judging at the 2025 Kenosha County Fair:

Senior Dairy Show – Champion of Breed

Alpine – Flynn Pauloni, Salem Pioneers

LaMancha – Alayna Bachand, Salem Pioneers

Nigerian Dwarf –  Bryleigh Ellis, Bristol Strivers

Oberhasli – Alayna Bachand, Salem Pioneers

Sable – Andrew Nielsen, Bristol Strivers

Recorded Grade – Amelia Holt, Salem Pioneers

Grand Champion Senior Dairy Goat – Nigerian Dwarf – Bryleigh Ellis, Bristol Strivers

Reserve Champion Senior Dairy Goat – Sable – Andrew Nielsen, Bristol Strivers

Junior Dairy Show – Champion of Breed

Alpine – Flynn Pauloni, Salem Pioneers

Nigerian Dwarf – Tristan Selevredes, Bristol Strivers

Sable – Allie Hull, Bristol Strivers

Grand Champion Junior Dairy Goat – Nigerian Dwarf – Tristan Selevredes, Bristol Strivers

Reserve Champion Junior Dairy Goat – Sable – Allie Hull, Bristol Strivers

Supreme Champion of the Dairy Show – Nigerian Dwarf – Bryleigh Ellis, Bristol Strivers

Market Classes

Grand Champion Market Wether – Jack Pauloni, Salem Pioneers

Reserve Champion Market Wether – Jack Pauloni, Salem Pioneers

Champion Boer – Jack Pauloni, Salem Pioneers

Reserve Champion Boer – Tristan Selevredes, Bristol Strivers

Champion Any Other Market Breed or Crossbred – Jack Pauloni, Salem Pioneers

Reserve Champion Any Other Market Breed or Crossbred – Flynn Pauloni, Salem Pioneers

Champion Market/Dairy Crossbred – Flynn Pauloni, Salem Pioneers

Reserve Champion Market/Dairy Crossbred – Allie Hull, Bristol Strivers

Market Breeding Doe Class

Champion Market Breeding Doe – Jadyn Eisenbraun, Bristol Strivers

Reserve Champion Market Breeding Doe – Jadyn Eisenbraun, Bristol Strivers

Goat Showmanship

Novice Showmanship – Madelyn Hannah, Bristol Strivers

Junior Showmanship – Wynonna Luedtke, Wheatland Willing Workers

Intermediate Showmanship – Ava Elfering, Bristol Strivers

Senior Showmanship – Emily Maxon, Paris Happy Workers

Overall Champion Showman – Ava Elfering, Bristol Strivers

Group Classes

Senior Get of Sire – Jack Pauloni, Salem Pioneers

Junior Get of Sire – Flynn Pauloni, Salem Pioneers

Produce of Dam – Jadyn Eisenbraun, Bristol Strivers

Dam & Daughter – Andrew Nielsen, Bristol Strivers

Exhibitor’s Herd – Tristan Selevredes, Bristol Strivers

Fun Classes

Pet Goat – Caleb Eibl, Paris Happy Workers

Goat Costume – Alayna Bachand, Salem Pioneers

Goat Obstacle Course (Fastest Time) – Alayna Bachand, Salem Pioneers

Goat Obstacle Course (Slowest Time) – Emmett Selevredes, Bristol Strivers

Lil Kids’ Goat Show – Makenzie Selevredes, Bristol Strivers

Open Class

Grand Champion Nigerian Dwarf – Philip Selevredes

Grand Champion Market Boer – Philip Selevredes

Reserve Champion Market Boer – Carolyn Jackley

