2025 Kenosha County Fair: Swine show results

Here are the results of the 2025 Kenosha County Fair Swine show, held Wednesday at the fairgrounds:
Grand Champion market hog: Brooke Mason
Reserve Champion market hog: Brooklelyn Elfering
Grand champion showman: Grant Sweatman
Senior Showman: Grant Sweatman
Intermediate Showman: Carter Vrchota
Junior Showman: Nathan Krucek
Beginner Showman: Keagan Daniels
Champion Duroc: Brookelyn Elfering
Champion Chester White: Grant Sweatman
Champion Poland China: Nathan Krucek
Champion Spot: Peyton Glas
Champion Hampshire: Abby Sweatman
Champion Yorkshire: Grant Sweatman
Champion All Other Breeds: Matthew Hoffman
Champion Crossbred: Brook Mason
Champion Hereford: Lillian Richter
Champion Berkshire: Molly Schwertfeger