2025 Kenosha County Fair: Swine show results

Aug 15th, 2025
by Darren Hillock.

Here are the results of the 2025 Kenosha County Fair Swine show, held Wednesday at the fairgrounds:

Grand Champion market hog: Brooke Mason

Reserve Champion market hog: Brooklelyn Elfering

Grand champion showman: Grant Sweatman

Senior Showman: Grant Sweatman

Intermediate Showman: Carter Vrchota

Junior Showman: Nathan Krucek

Beginner Showman: Keagan Daniels

Champion Duroc: Brookelyn Elfering

Champion Chester White: Grant Sweatman

Champion Poland China: Nathan Krucek

Champion Spot: Peyton Glas

Champion Hampshire: Abby Sweatman

Champion Yorkshire: Grant Sweatman

Champion All Other Breeds: Matthew Hoffman

Champion Crossbred: Brook Mason

Champion Hereford: Lillian Richter

Champion Berkshire: Molly Schwertfeger

Here are our photos from the show.

