2025 Kenosha County Fair: Sheep show results

Here are the judging results from the 2025 Kenosha County Fair Sheep Show:
Sheep Show Champions
Open Class Champions
Champion Ewe – Suana-Lynn Fowler
Champion Ram – Philip Selevredes
Jr. Sheep Show Winners
Champion Ewe – Dillian Burdick
Champion Ram – Dillian Burdick
Grand Champion Market Lamb – Brooke Linneman
Reserve Champion Market Lamb – Dillian Burdick
Champion Shropshire – Brooke Linneman
Champion Hampshire – Alivia Monson
Champion Suffolk – Owen Glas
Champion Natural Colored – Brooke Linneman
Champion Oxford – Natalie Konrad
Champion Dorset – Cierra Perleberg
Champion Southdown – Alivia Monson
Champion Dorset Advantage – Cierra Perleberg
Champion Crossbred – Mattaline Konrad
Champion Sheep Showman
Jr. Champion – Melanie Monson
Intermediate – Natalie Konrad
Senior – Brooke Linneman
Champion Overall Champion – Brooke Linneman