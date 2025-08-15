2025 Kenosha County Fair: Sheep show results

Aug 15th, 2025
by Darren Hillock.

Here are the judging results from the 2025 Kenosha County Fair Sheep Show:

Sheep Show Champions

Open Class Champions

Champion Ewe – Suana-Lynn Fowler

Champion Ram – Philip Selevredes

Jr. Sheep Show Winners

Champion Ewe – Dillian Burdick

Champion Ram – Dillian Burdick

Grand Champion Market Lamb – Brooke Linneman

Reserve Champion Market Lamb – Dillian Burdick

Champion Shropshire – Brooke Linneman

Champion Hampshire – Alivia Monson

Champion Suffolk – Owen Glas

Champion Natural Colored – Brooke Linneman

Champion Oxford – Natalie Konrad

Champion Dorset – Cierra Perleberg

Champion Southdown – Alivia Monson

Champion Dorset Advantage – Cierra Perleberg

Champion Crossbred – Mattaline Konrad

Champion Sheep Showman

Jr. Champion – Melanie Monson

Intermediate – Natalie Konrad

Senior – Brooke Linneman

Champion Overall Champion – Brooke Linneman

Here are our photos from the show.

