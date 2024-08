Paris School honor roll 2023-24 third trimester

The following students were named to the Paris School honor roll for the first trimester of the 2023-24 school year (an asterisk denotes straight A’s):

6th Grade — *Luke Aiello, *Alvin Arizmendi, *Ashlynn Booth, Brandon Boyd, *Stella Charles, *Caleb DeVore, *Caleb Engle, *Louisa Fonk, George Hamm, *Andi Hammond, Milanela Iljaz, *Griffin Liegel, *Ty Lother, Daniel Madrigrano, Jr., *Anna Malinsky, Brailyn Martinez, *Ellie Monson, Owen Niccolai, *Maggie Rafenstein, Ethan Renzoni, *Zoe Runkles, Anna Schwer, *Hunter Scifres, *Riley Swan, Amber Thompson, Jensen Van Schyndel, *William West, Reese Woolard, *Adalyn Zierk

7th Grade — Damon Beth, Logan Boyd, Caleb Charles, *Emily Chmieleski, *Mason Coffman, *Noah Corey, *Victor Fonk, *Haley Hammond, *Celia Hefner, Karson Kastenson, Avery Ludwig, James Melby, *Jackson Morgan, *Logan Nutting, *Brianna Petit, *Tucker Richards, *Luke Salas, Tay Seisay, *Henry Smith, *Ellie Wildenberg, Ella Woltersdorf, *Malynah Wong.

8th Grade — Jackson Booth, *Arav Bose, Trevor Braaksma, *Tommy Buehler, *Brenda Cordova, Cian Cox, *Caleb Fleege, *Carson Gerou, *Henry Grenyo, Corrie Hernandez, *Cooper Huff, *Darby Klabunde, *Sophie Lamping, Addison Lenfestey, *Elena Maney, Racquelle Marquez, Skylar Nader, *Alana Ollila, Lucas Olson, *Callen Runkles, *Liam Schoen, *Mara Stemler, Micah Swan, William Thompson.