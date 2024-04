Westosha Central HS honor roll first semester 2023-24

The following students were named to the Central High School honor roll for the first semester of the 2023-24 school year:

Straight A’s

Freshman — Leeann Abdelhalim, Riley Achterhof, Nathaniel Argersinger, Mackenzie Barribeau, Reese Betke, Travis Briggs, Genevieve Bruzas, Gavin Burnett, Nathan Corey, Austin Craig, Payton Fechtner, Olivia Goergen, Parker Huff, Austin Kadel, Sophia Kawa, Lucas Kulovitz, Anika Le, Tayler Lother, Kylie Moore, Caroline Otto, Lucas Roynon, Brielle Schultz, Maximillian Smith, Elise Sowa, Anna Wichman, Kahlen Willis, Ava Winter, Miah Wong, Nathan Zeller.

Sophomores — Ava Aschenbrener, Caileb Cerka, Hayden Chyla, Jillian Daniels, Alexis Davis, Isabella Diaz, Meghan Gallentine, Mitch Hammond, Anna Hansen, Lilah Hefner, Johnathan Klenke, Matthew Koeppen, Thomas Lakomiak, Jakob Loecher, Hunter Luengen, Janel Pelli, Brady Peterson, Jora Phillips, Aubrey Reeves, Elias Schaal, Sara Schumacher, Sean Schumacher, Emma Schwer, Abigail Winner.

Juniors — Afia Akowuah, Nathan Danner, Gavin Dreher, Rachel Erich, Emily Frahm, Maya Gagliardi, Owen Goergen, Safyire Guthrie, Melanie Jarzembowski, Alexandria Keller, Mary Kinzler, Marta Kuczynska, Gianna Mandli

Ella Mattson, Ethan Miller, Morgan Nelson, Elizabeth Nickolette, Zoey Ormonde, Keira Peyron, Vanessa Phillips, Karen Pisano, Natalie Robbins, Jessica Roynon, Gabriel Ruffolo, Noah Salas, Margaret Teumer, Stevie Wessel, Kate Wojtanowicz.

Seniors — Annika Anderson, Ella Anderson, Ryan Anderson, Bryce Backus, Kamryn Blaim, Carter Boerman, Hannah Boyd, Coren Bracey, Jayda Briggs, Lauryn Buesing, Avery Burns, Maegan Carver, Leo Chen, Victoria Collins, Caroline DeGoey, Genna DeLap, Christos Dovas, Elena Espada, Avery Evans, Madison Fontaine, Margaret Gillmore, Brett Hanke, Alexander Hannah, Reese Heseman, Andrew Jackson, Jordan Jozefiak, Ian Kerkman, Brock Koeppel, Devin Laska, Chloe Lois, Julia MacIntyre, Lila McNeill, Imagin Melrose, Anastasija Minic, Viktorija Minic, Mason Mitacek, Braedon Moeller, William Monday, Jaden Ouwerkerk, Emmy Parks, Adit Patel, Chet Pelli, Evan Pelli, Zoey Prevett, Chloe Rausch, Jacob Schmitz, Carson Schultz, Gwendolyn Sheen, Owen Sweeney, Rachelle Talbert, Gurkarn Toor, Anna Topercer, Damian Uchacz, Aden Valerin, Daniel Valletta, Travis Verhaalen, Kacper Volbrecht, Katelyn Walker, Kylie Walker, Michael Webers, Emma Williams, Andrew Wolf, Rachel Wyant, Audrey Zeller.

High honors

Freshmen — Kojo Akowuah, Samuel Andersen, Ashlynn Anderson, Avarie Anderson, Brayden Anderson, Tyler Anderson, Laila Attiah, Gabrielle Baird, Jacob Bartling, Ahnya Beauford, Isabella Beltran, Drake Beucher, Gabriella Biehn, Hailey Bies, Alexa Blasi, Veda Bodenbach, Milica Bojanic, Landen Briggs, Samantha Briggs, Savanna Briggs, Colton Burns, Owen Burns, Finleigh Christensen, Addison Coates, Jax Cornelison, McKenna Cox, Cassidy Cupp, Nyla DeBruin, Dylan DeGoey, Camille Delost, Zachary Diaz, Natasha Diercks, Carter Drolshagen, Maggie Duczak, Araceli Duryee, Kaylee Easter, Grant Emerson, Andrew Forsberg, Connor Gable, Asher Gagliano, Frankie Gagliardi, Claire Gilman, Bruno Gonzalez, Ryder Gorsline, Luke Graham, Keara Griffin, Erick Guadarrama, Karla Guadarrama, Kate Haapanen, Violet Hamm, Emmalyn Hannah, Julia Hart, Dayna Hartnek, Abbi Heinen, Abigail Hennessey, Chloe Hofer, Mackenzie Holcomb, Tanner Honzelka, Melannie Huizar, Case Huizenga, Allie Hull, Lilliana Ishee, Logan Jacobson, Melissa Jozwiak, Madlie Kless, Grey Larsen, Maxx Laterza, Carter Lichter, Lilah Longrie, Jade Lowe, Jacob Lubkeman, John MacDougall, Mason Maher, Lloyd Mallak, Riley Martinez, Sienna Melby, Hailee Meracle, Emery Meyer, Owen Miller, Nikolai Mitcheff, Ryan Moon, Kenadee Morman, Chloe Mueller, Cal Nichols, Mitchell Olson, Olivia Olson, Will Pelli, Kira Petit, Tristan Pisano, Kyle Printz, Zoe Ratz, Caleb Rayner, Tyler Rehberg, Cooper Ruffner, Morgan Schaal, Ashton Scheele, Madalyn Scheppler, Isobel Scherer, Braydon Schmidt, Kaiden Schrader, Payton Scifres, Abbey Selburg, Colby Sepnafski, Mackenzie Shaw, Hogan Shefky, Savannah Simonelli, Eshan Singh, Jaanveer Singh, Andrew Skanron, Kevin Skinner, Alexander Speirs, Maya Staples, Emily Steger, Brian Strane, Evelyn Strash, Katelyn Strash, Sophia Sturycz, Michael Suokko, Caleb Swisher, Dajanae Talbert, Ryan Thottukandathil, Gursirat Toor, Camdaen Vorpagel, Benjamin Wegel, Brett Wick, Addison Winter, Ryan Wojtanowicz, Nolan Woltersdorf, Jenna Wyant, Kyle Yehle, Anna Zirkelbach.

Sophomores — Anjoeliz Arizmendi, Megan Bartz, Reese Belcaster, Bryan Bergles, Savannah Bielat, Aiden Billingsley, Rachel Bracey, Evelyn Brandt, Spencer Brankey, Brooke Bruns, Samantha Buh, Emily Bush, Presley Castellano, Andrew Cerda, Sophia Cetera, Megan Chen, Allison Chmieleski, Megan Conyers, Jocelyn Cordova, Ellie Cowan, Emily Craven, Lauren Dahlberg, Zachary Davis, Aurelia Despin, Megan Engle, Jack Erber, Paxton Ferruzzi, Andrew Geissman, Ella Gibbons, Mary Gillmore, Aiden Goetz, Olivia Habermann, Parker Haubrich, Kaden Hentschel, Charlotte Holzbauer, Benjamin Hubbard, Wyatt Iorio, Kayden Jennings, Andrew Johnson, Shyann Johnson, Keighden Kevek, Carter Klementzos, Isabella Kolbo, Aidan Kovacic, Tori Kriens, Addison Kumpfer, Sophie Larsen, Jackson Laska, Kendall LeGrande, Caden Martinez, Brennan McKnight, Sophia Melby, Stephen Mills, Madelynn Mortensen, Thomas Otto, Addison Palmer, Jacqueline Pelli, Lydia Pelli, Olivia Peter, Gunnar Peterson, Owen Peterson, Aubree Phillips, Sophia Ramirez, Alexsandra Rangel, Ava Rasch, Sophia Rasch, Isabella Rausch, George Reed, Adrianna Rocco, Dominick Schatsick, Cameron Schepker, Avery Schultz, Gunnar Schwartz, Ishmal Shamim, Garrett Sherwin, Trinity Shook, Vanessa Simmons, Scott Simonelli, Hannah Smith, Sydney Smothers, Abigail Sweatman, Wyatt Sweatman, Gracie Taylor, Kylie Thomas, Christian Thommen, Avery Topercer, Amber VanderVere, Kailee Vermilyer, Shianne Walsh, Aliyah Warren, Sophia Watson, Briel Weis, Lauren Werlinger, Isabel Weyrauch, David Wiebers, Ryder Woods, Edward Wrobel, Jaeda Zackery, Cadance Zange, Nathaniel Zisman.

Juniors — Teagan Alexander, Gabriella Avila, Kylee Barribeau, Brooke Bergman, Kyle Bomkamp, Ellie Boncher, Aliyah Brey, McKenna Broadway, Makayla Burchfield, Noah Burnett, Cadence Castillo, Trinity Chevrette, Lily Christensen, Evan Close, Samuel Correa, Lily Daly, Gabrielle Danielson, Grace Davis, Marcy Davis, Samuel Davis, Skyler Dawley, Mason DeJonge, Charles Dietz, Jillian Duke, Kiya Easter, Kade Edwards, Lucas Ellingson, Shelby Fabbri, Kelan Fenters, Graham Foerster, Peyton Fontaine, Aubrey Fritz, Thomas Gedwill, Marissa Geissman, Gabrielle Gonwa, Beau Grabot, Elijah Griffin, Jaden Gussis, Christian Harpe, Reese Harrison, Makenna Heseman, Hailey Kaur, Kami Kazumura, Justin Keeker, Shea Kelley, Alexis Kevan, Rosse Klunchoo, Michael Knox, Kendra Kozmer, Jack Krahn, Caden Kramer, Liam Lubkeman, Jacob Ludwig, Alexandra Lukasiewicz, Emily Mallace, Adelynn Maney, Owen Mattson, Alexandria McKinney, Taylor McNutt, Kensington Menier, Bryahna Merrill, Olivia Muhlenbeck, Kasey Nau, Evelyn Neideffer, Sylvia Nielsen, Reyana Novitovic, Dallas Padgett, Sophia Pearson, Pehr Peterson, Annabelle Phillips, Merilee Powers, Eva Puidokas, Reid Pumala, Hannah Richard, Maureen Rosenick, Janay Rothbauer, Skylee Rucinski, Matteo Ruffolo, Justin Rynberg, Ella Sager, Heaven Salts, Elizabeth Schoen, Brody Schulte, Kostandino Sdralis, Camden Sears, Noah Simonelli, Emily Skanron, Liam Smith, Charlotte Sonday, Zhanna St. Germain, Hannah Sternberg, Joseph Suokko, Grace Switalski, Antonio Tambornino, Nicholas Tortorici, Jonathan Troy, Amelia Uchacz, Jacob Urban, Nicholas Viirre, Ernest Virgili, Dylan Weeks, Elise Williamson, Luke Wojtak, Mason Zierk, Jack Zirkelbach

Seniors — Avery Ambrosius, Nathan Anderson, Jessica Bailey, Gabriel Bayles, Grace Bertz, Reese Beucher, Mason Biehn, Kaelie Billingsley, Jack Brenton, Hailey Bridges, Parker Bronson, Chloe Brown, Connor Brown, Waylon Brusky, Mylo Bukiewicz, Kaylee Buntrock, Jadyn Burke, Ayden Burns, Quentin Burns, Logan Bush, Lauren Caya, Seth Clark, Christina Cox, Grace Cox, Ava Craig, Ayden Crowe, Brianna Cusimano, Hayden Danielowicz, Adam David, Grace Davy, Katherine Denman, Alessandro Dondo, Adrienne Dority, Danielle Dreher, Ryan Dryer, Grace Emerson, Samantha Erber, Ethan Fisher, Madison Fisher, Austin Follis, Kristianna Forsberg, Isabella Frederick, Morgan Frederking, Brenna Gagliano, Christopher Garcia, Jacob Garoutte, Kate Girard, Olivia Godin, Shaine Grinde, Emma Hall, Nicholas Hansen, Abbey Hart, Molly Harvell, Madelyn Haubrich, Aidan Hawkins, Peyton Hehn, Jaime Hensley, Gavin Heriford, Hannah Hoeft, Zachary Hornberger, Jonathan Jacob, Lorelei James, Owen Keller, Marley Kinzle, Ava Kirsch, Dylan Kozak, Vivian Kveck, Lindsey Laitinen, Blake Lardinois, William Larson, Eli Liberman, Emily Lishamer, Allison Loucas, Marcos Lowe, Krisala Mack, Natalie Matulis, Emily Maxon, Ava Miller, Petar Minic, Vuk Minic, Delainey Moeller, Hunter Nader, David Narolewski, James Noonan, Jordan O’Neil, Amanda Olson, Ellianna Olson-Exferd, Jordan Oppenneer, Baylie Orozco, Itzel Padilla, Alexis Palmer, Maxwell Pecha, Luke Pelli, Caden Perez, Grace Persino, Christian Peter, Sawyer Pettersen, Triana Pham, Ava Philips, Natalia Piceno, Espen Pieroni, Lindsay Piktel, Austin Pohjola, Katherine Polick, Anthony Potvin, Ariel Pruski, Taylor Racas, Crystal Rangel, Samantha Rausch, Adrienne Reeves, Sienna Reid, Jordan Roscioli, Rocco Ruffolo, Ashley Sanchez, Seth Scheele, Joseph Shaffer, James Shuemate, Tynan Skinner, Madelyn Smith, Genevieve Sobczak, Ethan Sorensen, Ruslan St. Germain, Brandon Stewart, Elijah Sumwalt, Samantha Territo, Deavon Thomas, MacKenzie Thomas, Joshua Topercer, Logan Tramburg, Connor Venard, Jazzmine Villa Conejo, Jordyn Watts, Hayley Weathersby,

Payton Weathersby, Ava Weis, Adin Whetstone, Hezekiah Whipple, Shannon Wiebers, Lexie Wisnefski, Adia Woodall, Garett Zagame, Katherine Zeller, Anthony Zubor, Cody Zwiebel.

Honors

Freshmen — Paul Jace Amaguin, Joslynn Byshenk, Sanaa Childs, Lily Cliff, Carly Corelli, Rylie Cowan, Kaylee Dahlberg, Maxwell Diel, Dane Eckhart, Dominic Falotico, Mason Fields, Leia Fisher, Ashlyn Fritz, Nicholas Gedwill, Benjamin Gomez-Zubor, Nadia Hansen, Bella Harmon, Wyatt Hennessey, Liam Hentschel, Joshua Horonzy, Payton Huinker, Dino Imbrogno, Aniyah Johnson, Jalynn Kapsalis, Logan Kempf, Anthony Kolbo, Gabriel Kusman, Gwendolyn Leden, Nicholas Lishamer, Abraham Lopez, Trezdon Lother, Lily Lovas, Grace Loyd, Sophia MacDonald, Mikaela Mathis, Bailley Meininger, Jason Misicka, Andrew Nielsen, Brady Pahl, Riley Perales, Alexa Perkins, Addison Pizzala, Austin Point, Emerson Pongratz, Isabella Russ, Brady Schmalfeldt, Brooke Seitz, Chase Seitz, Jordan Simons, Anthony Sirocchi, Ayden Smith, Charles Smith, Talon Sorensen, Mickinley Stemen, Aubrey Stevens, Ava Sullivan, Owen Sweatman, Joshua Theodozio, Brogan Thomas, Emilee Wade, Madison Walker, Wyatt Welker.

Sophomores — Valeria Alcala, Amareli Arias, Aiden Arnst., Oliver Bach, Kaylee Baker, Kayleigh Bannon, Dillon Bell, Lindsay Boldt, Lillian Boston, Joseph Bowman, Adeline Brenton, Delaney Bronson, Joshua Bundza, Evan Buntrock, Taylor Cash, Zophia Cichocki, Lucas Connolly, Madelynn Drissel, Amelia Dufek, Ava Eibl, Tyler Fishback, Landin Follis, Alexa Grams, Scarlett Grosskurth, Carter Harpe, Wiley Harvell, Lily Hendrickson, Lila Heriford, Nathan Huffman, Cole Humphrey, Garrett James, Aiyana Jaramillo, Cardin Johnson, Skylar Kovachik, Jacob Kovacic, Mia Kozak, Alexander Lenart, Abby Lensmeyer, Mya Liedtke, James Maciuk, Joseph Mack, Matthew Martin, Allison Matulis, Madison Mauser, Aiden Mickewicz, Kaylee Miller, Kiersten Miller, Matthew Moon, Avada Mottl, Emily Onan, Camden Oppenneer, Zitlali Padilla, Cierra Perleberg, Chloe Persons, Jori Pietschman, Ella Pocius, Madelyn Rafenstein, Aubree Ravagni, Madison Ross, Nevaeh Royce, Olivia Schilz, Claire Smith, Lily Smith, Brady Starosta, Jack Stemler, Mykenna Sturino, Maya Swanson, Caylinn Thomas, Jose Torales Macedo, Zack Tracy, Aubrey Vavra, Zachary Warnke, Micah Wolff, Bryant Young, Joshua Zuniga,

Juniors — Amanda Adams, Dylan Anderson, Ciera Baase, Luke Bayles, Cameron Beauford, Leo Covelli, Aiden Delia, Ziara Diaz, Mackenzie Dye, Brennan Eads, America Elfering, Benjamin Estes, Kristina Felchuk, Bella Fox, Emily Grabarec, Reid Hansche, Hailey Harpster, Rita Holzbauer, Amelia Jacobi, Sophia Keeling, Kyle Kraus, Sean LaBell, Kolton LeQuesne, Rex Longrie, MarkJae McCray, Danielle McIntyre, MacKenzie McWilliams, Emma Miceli, Sierra Moats, Alexander Neuens, Jakob Newell, Max Nottingham, Escobar Perez, Samantha Planka, Anthony Pruski, Julia Robles, Elizabeth Rosales, Matthew Scarbalis, Caden Shike, Emma Smith, Jack Spiegel, Jacob Steger, Kelsey Stowell, Kaitlin Sturycz, Andrea Svejcar, Landon Taylor, Daniel Turner, Joshua Yehle, Pasqulena Zocchi.

Seniors — Griffin Avery, Ronan Bacle, Natalia Bishop, Jackson Blasi, Aidan Blattner, Alexander Boston, Shaylyn Braun, Jack Bridleman, Lillian Canvin, Stephen Ceisel, MaryEsther Comer, Quinn Conyers, Talia DeBartelo, Reinhardt DeWitt, Joshua Dorobek, Jadyn Eisenbraun, Keaton Enright, Lukas Galley, Josee Gonzalez, Naomi Gross, Jada Hockman, Cameron Isaacson, Mallory Jennings, Delinna Juanez, Kyleigh Kevek, Kieran Killen, Alan Knight, Raygian Koenecke, Comfort Lawrence, Madyson Loberger, Amelia Magdovitz, Braidyn Martina, Tristan Martinez, Bryce McWilliams, Collin Meininger, Robert Meyers, Erik Mueller, Maribel Munoz, Natalie Patyk, Seth Piwowarczyk, Hunter Rebicek, Joseph Rodriguez, Armando Rovella, Samuel Sippy, Liam Smith, Jesse Sorensen, Ethan Strenger, Theodore Sweet, Marilyn Taft, Kylee Thornton, Braeyah Upchurch, Ryan Weitzel, Mason Wierzbicki.