Wilmot Union High School honor roll first semester 2023-24

The following students were named to the WIlmot Union High School honor roll for the first semester of the 2023-24 school year:

High honors

Ayleen Alvarado, Raegan R. Ames, Hannah G. Apostal, Grace J. Balke, Ava F. Barber, Maxx A. Basile, Dylan R. Becker, Harper K. Behling, Eva G. Beinecke, Cameron N. Bell, Elysia G. Bender, Hayley N. Benson, Brooklyn C. Blattner, Gabrielle G. Bloom, Karalyne E. Bodven, Annabelle G. Brault, Shelby R. Brown, Mckenna M. Buccieri, Madison A. Burdick, Emily I. Burns-Rygh, Jaxon A. Caldwell. Bryson A. Cannan, Kayden J. Clark, Mason Clark, Jessica M. Clow, Delaney M. Coates, Kiera B. Collins, Logan G. Collins, Aliya Corona, Alexander Cosio, Cade T. Crutchfield, William R. Curran, Taylor M. Dale, Nichole K. Daniels, Robert W. Dargan, Julia Debello, Gabriel J. Devore, Ray W. Dippold, Nolan E. Du Chemin, Ella R. Duncan, Margaret A. Dunn, Devin J. Dutkiewicz, Jack E. Dzierzanowski, Ellie Eggert, Connor Ekornaas, Kamryn L. Elliott, Charles Fielder, Shane D. Fielder. Katelynn M. Floore, Jayden M. Foley, Jack J. Gartner. Andrew T. Gerlach, Rachel A. Geronimi, Teegan R. Glaves, Destiny A. Gooch, Ava M. Goze, Camilla L. Gray, Megan E. Greenhill., Corbin R. Grifo, Athena R. Grimes, Megan I. Grogan, Kayla L. Grubb, Cael Handorf, Karys Handorf, Colin C. Hart, Emma R. Harvey, Alaina L. Hasenberg, Whitney E. Haug, Nicole M. Hawkins-Fonte, Kennedy A. Hayes, Amanda M. Hehn, Elliana L. Hernandez, Brooklyn T. Hickey, Ryan M. Hodgman, Avery R. Holt, Breanna R. Horton, Marcus H. Hudson, Molly M. Jackson, Logan P. Johnson, Kiefer A. Jotka, Jake M. Keating, Evan F. Kerkman, Ian G. Kerkman, Abbigal R. Kirwan, Patience Klein, Alyssa M. Korus, Dorien L. Lamb, Riley Leahy, Aseph J. Ledtke, Aubree Lidbloom, Kohen H. Lindquist, Sophia V. Livingston, Cali J. Loveless, Jaxon D. Madsen, Alexia P. Mccracken, Duncan Mccutchan, Kylie Melka, Maxwell Mettry, Natallia A. Miller, Mackenzie G. Moore, Olivia A. Moore, Mariah A. Morin, Brieana M. Morton, Payton G. Morton, Delia E. Myers, Madeline J. Nettis, Ivan A. Ochoa Polanco, Madison E. Onstad, Erika M. Osterman, Cooper J. Pappadakis, Norah G. Peregrin, Janette Perry, Kaci L. Peters, Emma K. Pferdmenges, Elisabeth N. Pietluck, Rachael L. Pofahl, Abby Preuss, Maxwell Price, Matthew R. Radloff, Amanda G. Rainey, Jenna M. Randle, Benjamin Randolph, Josiah Reinholz, Wyatt S. Reinholz, Rabecca J. Rendon, Spencer Rhodes, Zachary C. Rohloff, Anna Roznak, Emily J. Runge, Andrew J. Samborski, Savanna K. Saylor, Jaxson Liam D. Saynay, Nathaniel Joseph J. Saynay, Andrew S. Scharinger, Kayla M. Scharinger, Jade Schiller, Davis C. Schlagenhaft, Audrianna N. Schmidt, Gretchen K. Schoenberger, Nicholas Sciarrone, Hailey Sherrod, Matthew Shumway, Gianna M. Signa, Trynity A. Simons, Emily R. Simpson, Hayden L. Snow, Genevieve K. Spencer, William E. Stalter, Jordan J. Stewart, Cif Stopa-Moreno, Alana M. Theine-Jechorek, Charles W. Themanson, Emilie Thomas, Adele C. Thornton, Sean R. Thornton, Katie M. Thrasher, Aaron T. Toffel, Andrew S. Towry, Audrey G. Trams, Grace H. Urban, Kaitlyn S. Van Cleve, Audrey Van Heirseele, Kaitlin R. Vanderloop, Emma Vogt, Kylee M. Vogt, Kimberly A. Vojacek, Jacob J. Vowell, Savannah R. Walshire, Taylor A. Walter, Ethan T. Weaver, Jude P. Wilburn, Ariana R. Wine, Elsa I. Witkiewicz, Nora J. Wojtkiewicz, Dean A. Woods, Kendall Youra, Anna M. Zarate, Trenten D. Zeivel, Aija Zelenko.

Honors

Kinlee R. Abell, Diana Albiter, Eric Armatys, Blake W. Bachochin, Hunter L. Baird, Leah Barber, Cora C. Barch, Grace K. Barton, Colton Bednar, Tyler J. Bell, Cheyenne P. Berndt, Daniella N. Berti, Zoe R. Betz, Amanda G. Beverly, Justin Biel, Gavin L. Bloomgren, Isaac Blount, Lucas Boland, Emma L. Bridges, Amanda M. Brooks, Jeffrey S. Bruton, Mason E. Buccieri, Kaitlynne K. Burda, Ada G. Burdette, Tucker G. Bush, Eleanor M. Bustos, Madelyn R. Cain, Noah Canella, Emma L. Carole, Haidyn L. Carpenter, Kolbi L. Chaney, Gianna M. Cicchini, Ava R. Clark, Ashleigh M. Clauson, Lindsey M. Cochran, Adam L. Cole, Payton E. Cole, Janelle T. Dalton, Logan M. Defilippo, Jasmine E. Delaney, Benjamin B. Dembinski, Caitlyn M. Depasquale, Gavin J. Dezoma, Uriel Diego-Olivares, Colton R. Diemer, Gavin R. Dietman, Ian Dimzoff, Liliana M. Dinelli, Quinn M. Dixon, Elle M. Drissel, Owen J. Drissel, William R. Du Chemin, Tegan E. Duescher, Donavin J. Edict-Ross, Bryleigh K. Ellis, Ardyn N. Faber, Scottlyn Fauria, Jacob M. Fonk, Kade Frisby, Blake L. Frye, Sawyer D. Gauger, Sydney L. Gaynor, Haily M. Glembocki, Brianna M. Gregorio, Adam A. Griffiths, Anthony M. Grifo, Audrey R. Grimes, Walker Hansen, Logan J. Hanson, Amber R. Harrison, Gabriel Hernandez, Wyatt M. High, Camden P. Ide, Emonee Ide, Christian Irslinger, Abbie J. Ivan-Laneve, Aimee J. Ivan-Laneve, Jacob J. Ivan-Laneve, Samuel James, Aiden J. Johnson, Madeline M. Johnson, Vivian R. Johnson, Kaylee D. Johnson-Thornton, Dante A. Jones, Kaiden B. Jones, Sarah C. Josko, Alejandra Juarez, Peyton K. Kaminski, Malachi Keen, Brooklyn G. Kerkman, Brock D. Kibler, James Kiraly, Lilyan Kirwan, Kiley E. Krejci, Logan Kubisiak, Brodie A. Landers, Mason S. Lang, Fisher W. Linton, Kash C. Loveless, Kylie J. Lynn, Lucas L. Mangold, Christian G. Martin, Annalyse K. Martinez, Dylan J. Masnova, Brooke T. Mason, Neko A. Matzke-Dyrhovd, Kyla S. Mc Collum, Emma L. Mc Millon, Mekenna Mccarty, Michael M. Mccormick, Payton A. Mckillip, Logan J. Mikel, Tyler M. Moe, Lilli A. Morace, Cale R. Morgan, Savannah J. Mortensen, Casey Mulcahy, Carter E. Nelson, Chase A. Nelson, Johana M. Neumann, Eric M. Newkirk, Natalie F. Nissen, Jonathan Olenick, Kendra M. Olson, Lucas J. Olszak, Arlina D. Ostrander, Hannah E. Pecha, Angelina M. Perez, Thomas J. Peterson, Ryland J. Petykowski, Katrina E. Pittman, Ellason C. Pond, Cy B. Quaintance, Cameron M. Rayniak, Lillian E. Rayniak, Jacqueline Rea, Samantha M. Richmond, Allie N. Rimer, Jack V. Rogers, Chance Ruby, Paige B. Runge, Morgan T. Rutherford, Greta Rzonca, Leo W. Saam, Lilly V. Saam, Danika Sadowski, Victoria R. Saftig, Isabelle A. Salbreiter, Jackson J. Schenning, Nathan J. Schmidt, Cooper T. Schmitt, Kaitlyn R. Schrader, Aaron J. Schwager, Samuel J. Schwebke, Owen C. Selchan, Brooklyn L. Severson, Lillian M. Silva, Ryan J. Slagle, Brody Z. Smith, Maurita Smith, Paige N. Smith, Arabella H. Smits, Cole J. Smyk, Grace Snyder, Scarlett G. Snyder, Shauna N. Starzec, Ari T. Stephens, Darren Z. Stephens, Cynthia A. Stone, Zachery Strudeman, Samantha A. Suterko, Mquenzy J. Tapia, Peter Tassone, Samuel Themanson, Emmet Thornton, Noah L. Trovillion, James W. Urban, Brooklyn A. Vavrina, Kaiden M. Volbrecht, Ethan Vowell, Nicholas R. Vozel, Brooke O. Walters, Zoe E. Watanabe, Taylor J. Weber, Kam R. Wellman, Reese A. Wells, Finnegan J. Whipple, Kaylee B. Wilson, Lucas J. Wojtkiewicz, Haven A. Young, Anna C. Zarletti, Landen D. Zelms, Penelope C. Zubor.