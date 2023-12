Brighton School Honor Roll 1st quarter 2023-24

The following students were named to the Brighton School honor roll for the first quarter of the 2023-24 school year (*denotes Principal’s Honor Roll):

8th Grade — *Jacob Daniels, *Kinzie Daniels, *Stevie Davis, *Nolan Eckhart, *Jase Edwards, *Jorjah Fabbri, *Kristen Klenke, *Robert Mastronardi III, *Rudy Ronquillo Jr., Tristan Selevredes, *Remi Sinozich, Grant Sweatman, *Chance Vanover, *Eliana Zaletel.

7th Grade — James Dach, *Eli Daniels, Kale Davis, *Sophia Dimmer, *Ella Erdman, *Megan Frohmader, *Daphne Gertmann, *Cole Kimble, Corra Obregon, *Emmett Pedersen, *Ethan Point, Lydia Schuh, *Noah Spaulding, *Lucy Strash, *Caitlin Vila, *Adalyn Wasley.

6th Grade — *Nora Bassler, Tristan Centeno, *Isabella Fields, *Declan Fitzgerald, *Teagan Follis, Tyler Hanzalik, Colin Harpe, *Madelyn Mccravens, *Stevie Multhauf, *Oscar Munoz, Isabella Rodas, *Mia Shulski, *Phillip Terry, *Elizabeth Vila, *Tucker Wade, *Julian Zaletel.

5th Grade — *Maya Bassler, *Amalia Diel, *Clay Erdman, *Lena Fabbri, Penelope Garcia, Owen Glas, Case Hess, *Nathan Krucek, *Molly Kuebker, *Levi Lasco,* Kristopher Rowe, *Jacob Welker V, Isabella Zarletti.