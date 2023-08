2023 Kenosha County Fair: Poultry show results

Here are results of the poultry show at the 2023 Kenosha County Fair:

Best in show: Brooke Lineman – Sumatra

Reserve best in show: Isaac Fleege – WC Black Polish Bantam

Champion Turkey: Ethan Point – White Holland

Reserve Champion Turkey: Preston Jones – Bronze

Bronze: Preston Jones

White Holland: Ethan Point

Champion Duck: Aiden Mickewicz – Pekin

Reserve Champion Duck: Emily Maxon – Welsh Harlequin

Muscovy: Alexander Hannah

Pekin: Aiden Mickewicz

Crested: Adaline Mickewicz

Welsh: Emily Maxon

Champion Large Fowl: Brooke Linneman – Sumatra

Reserve Champion Large Fowl: Alexander Hannah – Australorp

Best American: Henley Hefty

Reserve Best American: Emily Maxon

Wyandotte – Any Other: Henley Hefty

Rhode Island Red: Emily Maxon

New Hampshire: Steven Wierzbicki

Any Other American: Natalie Konrad

Best Asiatic: Elizabeth Barton

Reserve Best Asiatic: Steven Wierzbicki

Any Other Brahma: Elizabeth Barton

Langshan: Steven Wierzbicki

Best English: Alexander Hannah

Reserve Best English: Madelyn Hannah

Orpington: Anabella Corelli

Australorps: Alexander Hannah

Any Other English: Carly Corelli

Best Mediterranean: Alexander Hannah

Reserve Best Mediterranean: Emmalyn Hannah

White Leghorn: Alexander Hannah

Brown Leghorn: Anabella Corelli

Any Other Mediterranean: Emmalyn Hannah

Best Continental: Emmalyn Hannah

Reserve Best Continental: Carly Corelli

Polish: Seth Scheele

Hamburg: Emmalyn Hannah

Any Other Continental: Carly Corelli

Best Any Other Standard: Brook Linneman – Sumatra

Reserve Best Any Other: Mattaline Konrad – Turken Naked Neck

Sumatra: Brooke Linneman

Phoenix: Emmalyn Hannah

Ameraucana: Emily Maxon

Any Other Standard Breed: Mattaline Konrad

Best Market/Utility: Thomas Kirchner – Roaster Pen

Reserve Best Market/Utility: Carla Luedtke – Crossbred Meat

Hybrid/Cross Meat Type: Carla Luedtke (Cockerel) Thomas KIrchner (Pullet)

Broiler Pen: Araya Zavacke (Pullets)

Roaster Pen: Thomas Kirchner (Cockerel) Carla Luedtke (Pullet)

Novice Showman: Adalyn Wasley

Beginner Showman: Isaac Fleege

Junior Showman: Caleb Fleege

Senior Showman: Evan Kerkman

Champion Showman: Evan Kerkman

Premier Exhibitor: Emmalyn Hannah

Champion Bantam: Isaac Fleege – WC Black Polish Bantam

Reserve Champion Bantam: Elizabeth Barton – Black Cochin

Best Game Bantam: Alex Hannah

Reserve Best Game Bantam: Emmalyn Hannah

Modern: Alex Hannah

Best SCCL Bantam: Emily Maxon – Rhode Island Red

Reserve Best SCCL Bantam: Ian Kerkman – Japanese

Japanese: Ian Kerkman

Rohde Island Red: Emily Maxon

Australorps: Madelyn Hannah

Any Other SCCL: Evan Kerkman

Best RCCL Bantam: Ian Kerkman – Wyandotte

Reserve Best RCCL Bantam: Ian Kerkman – Wyandotte

Belgian Bearded D’Anvers: JIllian Burdick

Sebrights: JIllian Burdick

Wyandotte : – Black: Brooke Linneman

Wyandotte: – Ian Kerkman

Best AOCCL Bantam: Isaac Fleege – WC Black Polish Bantam

Reserve Best AOCCL Bantam: Isaac Fleege – Ameracauna

Ameraucana: Isaac Fleege

Polish: Isaac Fleege

Best Feather Legged Bantam: Elizabeth Barton – Cochin

Reserve Best Feather Leg Bantam: Evan Kerkman – Brahma

Brahams: Evan Kerkman

Cochin, Black: Elizabeth Barton

Cochin, Buff: Isaac Fleege

Silkies, White: Allie Hull

Silkies, Any Other: Bryan WIllims

Belgian D’Uccle, Mille Fleur: Caleb Fleege

Belgian D’Ucclie, Any Other: Caleb Fleege