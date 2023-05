Brighton School Honor Roll 3rd quarter 2022-23

The following students were named to the Brighton School honor roll for the second quarter of the 2022-23 school year (*Denotes Principal’s Honor Roll):

8th Grade — *Kate Haapanen, *Brady Keller, *Graham Kimble, Justin Kirchner, Alexander Kis, Cindel Lovitz, *Kenadee Morman, *Elliott Pedersen, *Austin Point, Carter Schuh, *Emily Steger, *Aubrey Stevens, *Evelyn Strash, *Katelyn Strash, Emilee Wade.

7th Grade — *Jacob Daniels, Kinzie Daniels, *Stevie Davis, *Nolan Eckhart, *Jase Edwards, *Jorjah Fabbri, *Kristen Klenke, *Robert Mastronardi III, *Nicholas Rowe, *Remi Sinozich, Kasey Spencer, Chance Vanover, *Eliana Zaletel.

6th Grade — James Dach, *Eli Daniels, *Kale Davis, *Sophia Dimmer, *Ella Erdman, Austin Fell, *Megan Frohmader, Benjamin Garcia, *Daphne Gertmann, *Cole Kimble, Jason Liberto, *Ella Moffitt, *Emmett Pedersen, *Lydia Schuh, *Noah Spaulding, *Lucy Strash, *Caitlin Vila, *Adalyn Wasley.

5th Grade –– *Nora Bassler, Piper Bauer, Tristan Centeno, *Isabella Fields, *Declan Fitzgerald, Tyler Hanzalik, *Colin Harpe, Madelyn Mccravens, *Ilija Minic, *Stevie Multhauf, *Oscar Munoz, *Isabella Rodas, *Mia Shulski, Huntley Sinozich, *Kendall Tamminga, Phillip Terry, *Elizabeth Vila, *Julian Zaletel.