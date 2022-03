Wilmot Union High School honor roll first semester 2021-22

The following students were named to the WIlmot Union High School honor roll for the first semester of the 2021-22 school year:

High honors

Freshmen — Gianna E. Abbate, Diana Albiter, Sherline Alvarado, Grace J. Balke, Cheyenne P. Berndt, Jesse R. Burns, Cade T. Crutchfield, Fernando Diego-Olivares, Ella R. Duncan, Ellie Eggert, Trent A. Ertmann, Kaylee M. Forsythe, Corbin R. Grifo, Walker Hansen, Amber R. Harrison, Alaina L. Hasenberg, Avery R. Holt, Breanna R. Horton, Reena Huang, Connor W. Jackson, Kaiden B. Jones, Brieana Kazort, Evan F. Kerkman, Brock D. Kibler, Alyssa M. Korus, Brooke T. Mason, Payton A. Mckillip, Madeline J. Nettis, Johana M. Neumann, Hannah E. Pecha, Norah G. Peregrin, Ellason C. Pond, Rabecca J. Rendon, Morgan T. Rutherford, Greta Rzonca, Arabella H. Smits, Genevieve K. Spencer, Morgan D. Stalter, Charles W. Themanson, Lesley Velasquez, Esteban Velez, Zachary M. Walls, Zoe E. Watanabe, Landen D. Zelms.

Sophomores — Ava F. Barber, Maxx A. Basile, Malinda M. Batassa, Cameron N. Bell, Tyler J. Bell, Amanda M. Brooks, Jeffrey S. Bruton, Keagan J. Brzezinski, Madison A. Burdick, Emily I. Burns-Rygh, Bryson A. Cannan, Emma L. Carole, Lindsey M. Cochran, Logan G. Collins, Taylor M. Dale, Nichole K. Daniels, Robert W. Dargan, Julia Debello, Owen J. Drissel, Rachel A. Geronimi, Jayden T. Griffiths, Anthony M. Grifo, Athena R. Grimes, Colin C. Hart, Molly M. Jackson, Logan P. Johnson, Mckenna D. Johnson, Ian G. Kerkman, Maya S. Kokrine, Elizabeth L. Krumpen, Brianna C. Laas, Riley Leahy, Fisher W. Linton, Cali J. Loveless, Dylan J. Masnova, Mariah A. Morin, Payton G. Morton, Delia E. Myers, Katrina E. Pittman, Rachael L. Pofahl, Amanda G. Rainey, Benjamin Randolph, Cameron M. Rayniak, Josiah Reinholz, Zachary C. Rohloff, Emily J. Runge, Danika Sadowski, Tia A. Sanders, Mikaela Saynay, Davis C. Schlagenhaft, Noah A. Stone, Jack B. Tassone, Sean R. Thornton, Bode R. Trams, Kaitlyn S. Van Cleve, Brooklyn A. Vavrina, Ethan T. Weaver.

Juniors — Haley M. Albrecht, Scott M. Ames, Emma E. Apostal, Bradley T. Becker, Joshua D. Brendel, Alec Brey, Austin Brey, Greyson W. Brousil, Caleb A. Bruley, Katie A. Calkins, Jacob L. Camacho Running, Ethan W. Carpenter, Jacob M. Christiansen, Maya Colborn, Bella G. Coxon, Andrue Dasilva, Logan D. Dunn, Isaac T. Fitzgerald, Paige R. Gaynor, Izabella J. Haley, Madeline M. Haug, Yichen Huang, Isaac Keen, Natalie J. Kessel, Alexsandra M. Lamb, Faith E. Larose, Grace A. Lasch, Hailey R. Lenkart, Joshua Melka, Chelsea Nettis, Ashlynn R. Nor, Emilee Olenick, Kendall J. Pfrommer, Luke A. Pietluck, Kamryn Poepping, Keghan E. Pye, Gabriella Rendon, Gia M. Ruffolo, Jake R. Rzonca, Mary Catherine L. Slagle, Kelsey L. Smyk.

Seniors — Ruth Ake, Paul A. Bartell, Rachael D. Belderson, Samantha C. Brooks, Abigail M. Brown, Alana N. Buchanan, Alexander J. Del Rios, Ernst Dippold, Jessica A. Dorobek, Caitlin N. Ekornaas, Sydney Fontaine, Lindsey R. Franklin, Yazmyne B. Garcia, Shaylee B. Hamm, Brigham S. Kafar, Kaitlyn M. Keller, Tricia S. Klen, Madison P. Knipp, Chase W. Kocken, Kaydence K. Korus, Isaac H. Larose, Nathanial K. Lee, Kylie Melka, Keira M. Miscinski, Angelina L. Olson, Corey R. Patrick, Anna A. Perrine, Mateo Quiroz, Rebecca M. Rainey, Rhianna M. Reeve, Ella A. Richter, Alex Samborski, Brady J. Schick, Morgan Smith, Delaney R. Snow, Josephine A. Snyder, Connor N. Souders, Madison M. Stickler, Neysa J. Thompson, Elizabeth E. Toffel, Gwendolyn M. Wellman, Clayton R. Worklan, Zoe S. Zenner, Maxwell Zimmerman, Valerie E. Zuehls,

Honors

Freshmen — Dylan R. Becker, Colton Bednar, Noah Canella, Annabelle C. Carmichael, Payton E. Cole, Linley M. Cooper, Kaylen A. Cramer, Nolan E. Du Chemin, Charles Fielder, Ava M. Goze, Brynna M. Hawke, Christian Irslinger, Preston Jones, Malachi Keen, Matthew J. Kempen, Jordan L. Korus, Logan Lee, Ryen L. Linneman, Brianna E. Neubauer, Jonathan Olenick, Elisabeth N. Pietluck, Isabelle A. Salbreiter, Maya M. Scheel, Nicholas Sciarrone, Julia M. Shlyapochnik, Cole J. Smyk, Scarlett G. Snyder, Darren Z. Stephens, Meredith Sullivan, Carter J. Sweatman, Brooke O. Walters, Jude P. Wilburn.

Sophomores — Eva G. Beinecke, Ashley K. Beverly, Ella C. Bishop, Owen D. Brandt, Delaney M. Coates, Cassandra A. Cudahy, Logan M. Defilippo, Kyle S. Depasquale, Ray W. Dippold, Devin J. Dutkiewicz, Donavin J. Edict-Ross, Shane D. Fielder, Layne M. Gauger, Edy Gomez Jr., Cael Handorf, Amanda M. Hehn, Jenna S. Josko, James Kiraly, Abbigal R. Kirwan, Patience Klein, Dorien L. Lamb, Miranda S. Lefler, Emily N. Lishamer, Kash C. Loveless, Kylie J. Lynn, Savannah J. Mortensen, Brieana M. Morton, Dylan P. Mulcahy, Jade Schiller, Gretchen K. Schoenberger, Kaitlyn R. Schrader, Hailey Sherrod, Ryan J. Slagle, Aaron T. Toffel, Taylor J. Weber, Carter J. Werth, Brianna M. Yttri, Robert M. Zuehls.

Juinors — Lily E. Backe, Grace Bednar, Brayden Z. Bergloff, Audrey C. Caldwell, Braelyn K. Canella, Edward M. Carmichael, Hayden J. Christiansen, Matthew A. Christopherson, Olivia G. Cieslak, Hailey Cole, Anthony L. Corona III, Brooke Giannotti, Micah D. Griffiths, Ashlyn N. Hawke, Brandon R. Henderson, Elijah C. Herrmann, Aubrey Jenkins, Ashley M. Kaminski, Grant M. Krawczyk, Jaden La Meer Moorefield, Alyssa R. Lagosh, Joseph C. Loeffler, Isabella R. Luciano, Chase A. Meyers, Madalynn A. Pedersen, Olivia A. Raymond, Julia J. Rovik, Carter Siepl, Allison Streitmatter, Steelie R. Stried , Hannah R. Tonyan, Riley N. Toro, Evan M. Vazquez, Natalie J. Wagemann, Kianna M. Weis, Aiden M. Worklan, Lucas Youra.

Seniors — Elysia G. Bender, Nathan H. Bollow, Edwin P. Brieman, Hannah R. Collison, Lilyanna S. Cordova, Grace P. Curran, Aubryn M. Daniels, Lillian N. De Vries, Adam S. Depasquale, Anthony S. Dereu, Marissa R. Dowell, Annabelle L. Ekornaas, Karissa K. English, Sarah N. Franas, Lucas D. Frye, Mason R. Gauger, Chase J. Goodwin, Abbey N. Grumbeck, Ole H. Hanson, Joshua D. Hawkins-Fonte, Ashlynn Jensen, Dylhan Jones, Autumn L. Landers, Zachary W. Leicht, Ashley D. Letarte, Grace Massarelli, Natalie J. Millard-Slavik, Alisandra S. Piazza, Owen Rosengarden, Gabriel W. Salbreiter, Emma L. Schlagenhaft, Elizabeth C. Schmidt, Brooke E. Schmitt, Cassiel M. Siggeman, Tyee J. Simek, Aaron J. Vescova Jr.,

Blake K. Weaver, Annika G. Wenzel, Jason R. Zertuche.