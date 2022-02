Brighton School Honor Roll 2nd quarter 2021-22

The following students were named to the Brighton School honor roll for the first quarter of the 2021-22 school year: (*Denotes Principal’s Honor Roll)

Eighth Grade — *Caileb Cerka, *Emily Craven, *Jillian Daniels, *Kole Daniels, *Amelia Dufek, Sarah Eaton, Haley Fell,

*Aiden Goetz, *Carter Harpe, *Keighden Kevek, *Johnathan Klenke, *Thomas Lakomiak, *Jakob Loecher, Sophia Mastronardi, *Cierra Perleberg, *Ava Rasch, *Isabella Rausch, *Abigail Sweatman, Bryant Young.

Seventh Grade — Max Diel, *Kate Haapanen, *Brady Keller, *Graham Kimble, Justin Kirchner, Alexander Kis, *Cindel Lovitz, Landon Moffitt, *Kenadee Morman, *Elliott Pedersen, *Austin Point, *Carter Schuh, *Emily Steger, *Aubrey Stevens, *Evelyn Strash, *Katelyn Strash, *Emilee Wade (Emilee Wade was also on 1st qtr,; we regret the omission).

Sixth Grade — *Connor Cerka, *Isaiah Cerminara, Jacob Daniels, *Kinzie Daniels, *Stevie Davis, Nolan Eckhart, *Jase Edwards, *Jorjah Fabbri, *Kristen Klenke, *Robert Mastronardi III, Rudy Ronquillo Jr, *Nicholas Rowe, *Remi Sinozich, Kasey Spencer, Grant Sweatman, *Chance Vanover, * Elana Zaletel.

Fifth Grade — *Eli Daniels, Kale Davis, *Sophia Dimmer, *Ella Erdman, Megan Frohmader, *Benjamin Garcia, *Daphne Gertmann, Nicholas Goforth, *Cole Kimble, Jason Liberto, *Annabella Lovell, *Isabella Lovell, *Ella Moffitt, *Caleb Olsen, *Emmett Pedersen, *Ethan Point, Lydia Schuh, *Noah Spaulding, *Lucy Strash, *Caitlin Vila, *Adalyn Wasley.