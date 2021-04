Paris School second trimester honor roll 2020-21

The following students were named to the Paris School honor roll for the second semester of the 2020-21 school year (an asterisk denotes straight A’s):

6th Grade — Avarie Anderson, Joseph Buehler, *Nathan Corey, *Araceli Duryee, *Evelyn Fonk, *Jesiah Haase-Tullis, *Violet Hamm, Dayna Hartnek, *Abigail Hennessey, Wyatt Hennessey, *Parker Huff, *Logan Jacobson, *Kian Ladd, *Tayler Lother, *Brie Malinsky, Sienna Melby, *Kira Petit,*Payton Scifres, *Hogan Shefky, *Talon Sorensen, *Braxton Spata, *Brian Strane, Ava Sullivan, Ryan Wojtanowicz, *Nolan Woltersdorf, *Miah Wong.

7th Grade — Anjoeliz Arizmendi, Paul Berg, Bryan Bergles, Aiden Billingsley, Delaney Bronson, Allison Chmieleski, Jocelyn Cordova, *Andrew Dammann, Madelynn Drissel, Ava Eibl, *Megan Engle, Tyler Fishback, *Lilah Hefner, Ethan Howell, Alyssa Jones, Ella Kohlmeier, Aiden Kovacic, Jacob Kovacic, *Sophia Melby, *Ryan Rossi, *Emma Schwer, Ayn Seisay, Claire Smith, Addison Staskal, Jack Stemler, *Kylie Thomas, *Violet Unger, Jocelyn Ward.

8th Grade — *Aliyah Brey. *Cadence Castillo, *Sam Correa, Micah Dillon, *Walter Fisch, *Peyton Fontaine, *Beau Grabot, *Jaden Gussis, *Kyle Kraus, Sean LaBell, Jacob Ludwig, *Adelynn Maney, Alexander Neuens, *Sophia Pearson, DJ Rohan, *Ella Sager, *Noah Salas, *Stevie Wessel, *Kate Wojtanowicz, Ella Yee, *Mason Zierk.