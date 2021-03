Wilmot Union High School honor roll first semester 2020-21

The following students were named to the Wilmot Union High School honor roll for the first semester of the 2020-21 school year.

*Designates high honors

Freshmen — Anneliese Baker, Ava Barber*, Maxx Basile *, Malinda Batassa*, Eva Beinecke*, Cameron Bell*, Tyler Bell*, Ella Bishop, Isaac Blount, Karalyne Bodven*, Amanda Brooks*, Jeffrey Bruton*, Madison Burdick, Emily Burns-Rygh*, Bryson Cannan*, Emma Carole*, Gatlin Ciminelli, Delaney Coates*, Lindsey Cochran*, Logan Collins*, Nolan Cowand, Cassandra Cudahy, Taylor Dale*, Nichole Daniels*, Julia Debello*, Jasmine Delaney*, Kyle Depasquale, Ray Dippold*, Quinn Dixon, Owen Drissel, Devin Dutkiewicz*, Shane Fielder, Ethan Flood, Kade Frisby, Layne Gauger,

Rachel Geronimi, Megan Greenhill*, Jayden Griffiths, Anthony Grifo*, Athena Grimes*, Bradley Hackett, Cael Handorf*, Colin Hart*, Ashley Hehn*, Molly Jackson*, Logan Johnson*, Mckenna Johnson, Evelyn Jordan*, Ian Kerkman*, James Kiraly, Patience Klein*, Elizabeth Krumpen, Vivian Kveck*, Brianna Laas*, Dorien Lamb, Riley Leahy*, Aiden Leiting, Fisher Linton*, Emily Lishamer, Cali Loveless*, Kash Loveless, Kylie Lynn*, Dylan Masnova*, Mariah Morin*, Savannah Mortensen*, Brieana Morton*, Payton Morton*, Delia Myers*, Carsen Neubauer*, Riley Niebuhr, Kai O’Day*, Phalen Pelky. Katrina Pittman*, Rachael Pofahl*, Matthew Radloff, Amanda Rainey*, Benjamin Randolph, Josiah Reinholz*, Zachary Rohloff*, Emily Runge*, Danika Sadowski*, Hannah Salopek*, Tia Sanders*, Mikaela Saynay*, Samuel Schaefer, Jade Schiller*, Davis Schlagenhaft*, Gretchen Schoenberger*, Kaitlyn Schrader, Lexi Schubat*, Cora Singleton*, Noah Stone, Gage Stowell,

Mquenzy Tapia*, Jack Tassone*, Sean Thornton*, Katie Thrasher*, Aaron Toffel*, Kaitlyn Van Cleve*, Brooklyn Vavrina*, Kaiden Volbrecht, Ethan Weaver*, Carter Werth*, Devin Wiley, Elsa Witkiewicz, Lucas Wojtkiewicz, Brianna Yttri.

Sophomores — Haley Albrecht*, Matthew Alton, Scott Ames, Emma Apostal*, Alison Beagle*, Katelyn Beagle, Bradley Becker*, Grace Bednar, Alec Brey*, Austin Brey*, Greyson Brousil*, Caleb Bruley*, Riley Buchert, Audrey Caldwell*, Katie Calkins, Jacob Camacho Running*, Braelyn Canella, Edward Carmichael, Ethan Carpenter*, Hayden Christiansen, Jacob Christiansen*, Olivia Cieslak, Maya Colborn, Anthony Corona, Andrue Dasilva*, Camden Doty, Logan Dunn, Isaac Fitzgerald*, Brooke Giannotti, Lorelei Glassmann,

Michael Grasso, Izabella Haley*, Gwen Hammond*, Jason Hansen, Madeline Haug*, Ashlyn Hawke, Brandon Henderson*, Levi High, Oland Hodges, Isaac Keen*, Kieran Kendall*, Natalie Kessel, Tyler Kissh, Grant Krawczyk*, Ethan Krucek, Jaden La Meer Moorefield, Alyssa Lagosh, Alexsandra Lamb*, Faith Larose*, Grace Lasch*, Hailey Lenkart*, Nia Linzy*, Isabella Luciano*, Alayna Mata, Kendall Mccracken, Joshua Melka*, Chelsea Nettis*, Ashlynn Nor, Michael Norvalls, Emilee Olenick, Paige Olson, Toby Patterson, Madalynn Pedersen*, Kendall Pfrommer*, Luke Pietluck*, Morgan Plumley,

Kamryn Poepping, Keghan Pye*, Ashton Rack, Olivia Raymond, Gabriella Rendon, Jake Rzonca*, Megan Sala, Samantha Schmidt, Kelsey Schumacher,

Allyson Siepl, Carter Siepl, Mary Slagle*, Kelsey Smyk*, Taylor-Anne Stewart, Cif Stopa-Moreno, Allison Streitmatter, Steelie Stried*, Andrew Ushakov*,

Evan Vazquez, Natalie Wagemann*, Marshall Walters*, Kayla Watanabe*, Hailey Wehner, Kianna Weis*, Abigail Worklan, Lucas Youra*, Cooper Zimmerman.

Juniors — Ruth Ake*, Fayth Appenzeller, Elisabeth Beattie, Rachael Belderson, Mackenzie Belletini, Allyson Biel, Nathan Bollow, Samantha Brooks*, Alana Buchanan*, Lilyanna Cordova, Mckenna Cowand, Grace Curran, Aubryn Daniels, Alexander Del Rios, Anthony Dereu, Lillian Devries*, Ernst Dippold*, Jessica Dorobek*, Marissa Dowell, Julia Dykiel, Caitlin Ekornaas*, Connor Ekornaas*, Karissa English, Sydney Fontaine*,

Lindsey Franklin, Ty Garza, Mason Gauger, Chase Goodwin, Ole Hanson, Ethan Ivan, Jack Johnson, Madelyn Johnson*, Brigham Kafar*, Kaitlyn Keller*, Tricia Klen, Madison Knipp*, Chase Kocken*, Kaydence Korus*, Autumn Landers*, Isaac Larose*, Nathanial Lee*, Zachary Leicht, Grace Massarelli*, Kylie Melka, Breckyn Mercer, Keira Miscinski, Angelina Olson*, Corey Patrick*, Anna Perrine, Mateo Quiroz, Rebecca Rainey*, Rhianna Reeve, Gavin Reeves, Anthony Renn, Owen Rosengarden*, Gabriel Salbreiter*, Brady Schick*, Emma Schlagenhaft, Elizabeth Schmidt*, Chase Semke, Destiny Shick, Tyee Simek*, Carly Smith, Kayla Smith, Morgan Smith*, Delaney Snow*, Josephine Snyder, Madison Stickler*, Michael Strobach, Neysa Thompson*, Elizabeth Toffel*, Blake Weaver, Gwendolyn Wellman*, Zach Zender, Valerie Zuehls.

Seniors — Joshua Amenson*. Savana Andershock, Danielle Aronson*, Jack Awe*, Abigail Bain*, Braiden Beagle*, Kaelyn Bedessem, Josephine Beinecke*, Abraham Bender*, Shannan Biba, Ana Bishop* Amanda Bossong*, Ayden Brey, Sydney Brock*, Madison Brockway*, Donovan Brousil, Joseph Butterfield*, Anna Carroll*, Benjamin Carroll*, Casey Christiansen*, Hannah Clark, Ernesto Cosio*, Caleb Cox*, Mason Cummings*, Jordyn Delargy, Joseph Devall, Gavin Edmonds, Ashly Evans*, Leo Falletti*, Trista Fiegel*, Rebekah Fowler, Emma Franklin*, Brianna Garrett, Erin Gasser, Kaleb Gendron*, Kaylee Gerber, Veda Gross*, Gabriel Handorf*, Erin Hansen, Carson Hebior*, Madeline Hershelman*, Jacob Heuer, Abby Horton, Isaiah Hoyt, Joshua Hunter, Arianna Karow*, Miranda Kendall*, Ethan Keung*, Kailyn Kiraly, Kaldan Kopp*, George Kveck, Sydney Laitamaki*, Mason Langel, Celeste Leedle, Amy Leeper, Emily Lein, Meadow Loveless,

Lauren Maki*, Iain Mccutchan*, Benjamin Meinken, Liana Mejia, Geraldine Micke, Devin Miller, Gavin Mortensen, Hailie Morton*, Kane Mosansky, Caden Mulhollon*, Sophia Parisi, Kyleigh Pittman*, Brooke Platou, Avery Pollard*, Faith Price, Jadyn Pye*, Shannon Raditz*, Emry Rausch, Carly Rohn, Halle Rosentreter*, Michael Ruggiero*, Samuel Rzonca*, Brooke Sattersten*, Liliana Saynay, Ashleigh Schwager, Wyatt Schwarz*, Emma Spivey*, Abigail Strother, Isabelle Stypla, Madison Vavrina*, Jack Vozel, Kallie Weaver*, Aiden Willemarck, Kara Winch, Kimberly Zender*, Elliana Zerr*.