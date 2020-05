Kenosha County COVID-19 Q&A, May 23, 2020

The Kenosha County Joint Information Center is continuing to provide answers to the community’s most frequently asked questions about COVID-19.

This week’s COVID-19 FAQs from the Kenosha County Joint Information Center are a special edition, geared toward members of the Spanish-speaking community. The questions were answered by members of the Kenosha County Division of Health and presented in a video featuring Dahlia Moreno, senior administrative assistant in the Division of

Health.

Here is the most recent session in video form, followed by a written synopsis:

Q: If the Division of Health contacts me, what are you doing with the information you are gathering and what is the process?

A: You will be contacted by a Public Health Nurse. If you are more comfortable speaking Spanish, you will be called back with an interpreter on the line to be able to complete the interview. The nurse will do an interview/contact tracing. It’s important for us to have the information that

we are asking for in order to help you, keep you safe and provide you the next steps for your health and the health of your family.

Q: “I’m healthy. So I can’t or won’t get sick; COVID just affects people with past medical histories, right?”

A: COVID-19 is a new disease and there is limited information regarding risk factors for severe disease. Based on currently available information and clinical expertise, older adults and people of any age who have serious underlying medical conditions might be at higher risk for severe illness from COVID-19.

Based on what we know now, those at high-risk for severe illness from COVID-19 are:

• People 65 years and older

• People who live in a nursing home or long-term care facility

• People of all ages with underlying medical conditions, particularly if not well controlled,

including:

o People with chronic lung disease or moderate to severe asthma

o People who have serious heart conditions

o People who are immunocompromised

§ Many conditions can cause a person to be immunocompromised,

including cancer treatment, smoking, bone marrow or organ transplantation, immune deficiencies, poorly controlled HIV or AIDS, and

prolonged use of corticosteroids and other immune-weakening

medications

• People with severe obesity (body mass index [BMI] of 40 or higher)

• People with diabetes

• People with chronic kidney disease undergoing dialysis

• People with liver disease

Q: How about having large family gatherings? Is this OK?

A: There are a number of factors to consider when determining the need to postpone or cancel a large gathering. These include:

• The overall number of attendees. Larger gatherings offer more opportunities for person-to-person contact and therefore pose greater risk of COVID-19 transmission.

• The density of attendees within a confined area. Based on what is currently known about the virus, spread from person to person happens most frequently among close contacts (within 6 feet).

Q: Please let me know what the symptoms of COVID are?

A: People with COVID-19 have had a wide range of symptoms reported – ranging from mild symptoms to severe illness. Symptoms may appear 2-14 days after exposure to the virus. People with these symptoms

may have COVID-19:

• Cough

• Shortness of breath or difficulty breathing

• Fever

• Chills

• Muscle pain

• Sore throat

• New loss of taste or smell

This list is not all possible symptoms. Other, less common symptoms have been reported, including gastrointestinal symptoms like nausea, vomiting, or diarrhea.

Q: I run a small grocery store – how can we follow the rules?

A: The Kenosha County Kickstart plan, to be finalized soon, will address guidelines for local businesses. We recommend opening slowly such as only allowing 25% capacity until we hit Phase 2. Make sure you are following social distancing guidelines of 6 feet separation – especially when standing in the check-out lines or waiting in line to enter the store. Please understand this is for public health concerns and to keep your patrons and staff safe and healthy.

Q: I rideshare to work – how can I keep safe?

A: The CDC offers the following guidelines:

• Encourage workers to avoid carpooling to and from work, if possible

o If carpooling or using company shuttle vehicles is a necessity for workers, the following control practices should be used:

§ Limit the number of people per vehicle as much as possible. This may

mean using more vehicles.

§ Encourage employees to maintain social distancing as much as possible.

§ Encourage employees to use hand hygiene before entering the vehicle

and when arriving at the destination.

§ Encourage employees in a shared van or car space to wear cloth masks.

§ Clean and disinfect commonly touched surfaces after each carpool or

shuttle trip (e.g., door handles, handrails, seatbelt buckles).

§ Encourage employees to follow coughing and sneezing etiquette when in

the vehicle.

Q: Why is a mask important?

A: The CDC recommends wearing cloth face coverings in public settings where other social distancing measures are difficult to maintain, especially in areas of significant community-based transmission. Cloth face coverings may prevent people who don’t know they have the virus from transmitting

it to others. These face coverings are not surgical masks or respirators and are not appropriate substitutes for them in workplaces where masks or respirators are recommended or required. Please remember to wear your mask covering your nose and mouth.

One last note:

Finally – unrelated directly to COVID-19 but related to the health of our community – we strongly encourage people to respond to the 2020 Census, if they haven’t already.

It’s easy to do, and the U.S. Census Bureau will keep your answers confidential. You will NOT be asked about your citizenship or immigration status.

It’s important to count everyone in Kenosha County, so that we receive the federal resources we’ll need for public health, education, transportation and other important services. You can submit your response at www.2020census.gov.

And now, this week’s questions and answers in Spanish:

Las preguntas de esta semana fueron respondidas por Dahlia Moreno, asistente administrativa principal, con la División de Salud del Condado de Kenosha.

Si la División de Salud se contacta conmigo, ¿qué está haciendo con la información que está acumulando/recopilando y cuál es el proceso?

Una enfermera de salud pública se comunicará con usted y, si se siente más cómodo hablando español, se lo llamará con un intérprete en línea para poder completar la entrevista. La enfermera hará una entrevista / rastreo de contactos. Es importante para nosotros tener la información que solicitamos para ayudarlo, mantenerlo a salvo y informarle de los próximos

pasos para su salud y la de su familia.

Estoy sano. Entonces, no puedo o no me enfermaré, COVID solo afecta a personas con antecedentes médicos ¿verdad?

COVID-19 es una enfermedad nueva y hay información limitada sobre los factores de riesgo de enfermedad grave.

Según la información actualmente disponible y la experiencia clínica, los adultos mayores y las personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas subyacentes graves podrían tener un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. Según lo que sabemos ahora, las personas con alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19 son:

• Personas mayores de 65 años.

• Las personas que viven en un asilo o en un centro de atención a largo plazo.

• Personas de todas edades con afecciones médicas subyacentes, particularmente si no

están bien controladas, que incluyen:

• Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave.

• Las personas que tienen afecciones cardíacas graves.

• Personas inmunocomprometidas o sea que tienen las defensas bajas.

o Muchas afecciones pueden hacer que una persona esté inmunocomprometida, incluido el tratamiento del cáncer, fumar tabco, el trasplante de médula ósea u órganos, deficiencias inmunes, VIH o SIDA mal controlados y el uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos para el debilitamiento inmunitario.

• Personas con obesidad severa (índice de masa corporal [IMC] de 40 o más)

• Personas con diabetes.

• Personas con enfermedad renal crónica sometidas a diálisis.

• Personas con enfermedad del igado.

¿Qué tal tener grandes reuniones familiares? ¿Esta bien?

Hay una serie de factores para considerar al determinar la necesidad de posponer o cancelar una gran reunión. Éstas incluyen:

• El número total de asistentes. Las reuniones más grandes ofrecen más

oportunidades para el contacto de persona a persona y, por lo tanto, presentan un mayor riesgo de transmisión de COVID-19.

• La densidad de asistentes dentro de una área confinada. Según lo que se sabe actualmente sobre el virus, el contagio de persona a persona ocurre con mayor frecuencia entre contactos cercanos (a menos de 6 pies).

Por favor, hágame saber cuáles son los síntomas de COVID?

Las personas con COVID-19 han reportado una variedad de síntomas, que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves.

Los síntomas pueden aparecer 2-14 días después de la exposición al virus. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:

• Tos

• Falta de aliento o dificultad para respirar.

• Fiebre

• escalofríos

• Dolor muscular

• Dolor de garganta

• Nueva pérdida de sabor u olfato

Esta lista no son todas los síntomas posibles. Se han informado otros síntomas menos comunes, incluidos síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea.

Tengo una pequeña tienda de comida y dipensas. ¿Cómo podemos seguir las reglas?

El plan “Kickstart de Kenosha” son guias para las empresas locales.

Recomendamos abrir lentamente, como permitir solo un 25% de capacidad hasta que alcancemos la fase 2. Asegúrese de seguir estas guias de distanciamiento social de 6 pies de separación, especialmente cuando esté parado en las líneas de salida o esperando en la fila para entrar a la tienda. Por favor, comprenda que esto es por preocupaciones de salud pública

y para mantener a sus clientes y sus empleados seguros y saludables.

Viajo en veiculo compartido con otras personas al trabajo, ¿cómo podemos

mantenernos seguros?El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen las siguientes guias:

• Anime a los trabajadores a evitar compartir el viaje hacia y desde el trabajo, si es possible

o Si compartir vehículos o usar vehículos de transporte de la empresa es una necesidad para los trabajadores, se deben utilizar las siguientes prácticas de control:

§ Limitar la cantidad de personas por vehículo tanto como sea posible. Esto

puede significar usar más vehículos.

§ Anime a los empleados a mantener el distanciamiento social tanto como

sea posible.

§ Anime a los empleados a usar higiene de manos antes de entrar al

vehículo y al llegar a su destino.

§ Anime a los empleados en una camioneta o espacio compartido en el

automóvil a usar tapa bocas/mascaras de tela.

§ Limpie y desinfecte las areas que se tocan con frecuencia después de

cada viaje en automóvil compartido o transporte (por ejemplo, manijas

de puertas, pasamanos, cinturones de seguridad).

§ Anime a los empleados a seguir la etiqueta de tos y estornudos cuando

estén en el vehículo.

¿Por qué es importante usar mascara o tapa bocas?

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda usar cubiertas faciales de tela en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener, especialmente en áreas de transmisión comunitaria significativa.

Las cubiertas de tela para la cara pueden evitar que las personas, que no saben que tienen el virus, lo transmitan a otros. Estos revestimientos faciales no son máscaras quirúrgicas o respiradores y no son sustitutos apropiados para ellos en lugares de trabajo donde se recomiendan o requieren máscaras o respiradores. Recuerde usar su máscara cubriendo su

nariz y la boca.

Finalmente – no relacionado directamente con COVID-19 pero relacionado con la salud de nuestra comunidad, alentamos a las personas a responder al Censo 2020, si aún no lo han hecho.

Es fácil de hacer, y la Oficina del Censo de EE. UU. Mantendrá la confidencialidad de sus respuestas. NO se le preguntará sobre su ciudadanía o su estatus migratorio. Es importante contar a todos los que viven en el condado de Kenosha, para recibir los recursos federales que

necesitamos para la salud pública, la educación, el transporte y otros servicios importantes.

Puede enviar su respuesta a www.2020census.gov.

Gracias nuevamente por acompañarnos esta semana. Envíenos sus preguntas a COVID19@kenoshacounty.org, y recuerde usar una máscara sobre la nariz y la boca y practicar el distanciamiento social. Juntos, podemos seguir trabajando para aplanar la curva en el condado de Kenosha.

