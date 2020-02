2019-20 Salem School second term honor roll

Note: This post sponsored by Bumper to Bumper Paddock Lake Auto Parts. — DH

The following students were named to the second term honor roll for Salem School:

High honors

Grade 8 — Annika Anderson, Ella Anderson, Reese Beucher, Hannah Boyd, Coren Bracey, Maegan Carver, Leo Chen, Victoria Collins, Adam David, Grace Davy, Christos Dovas, Samantha Erber, Megan Greenhill, Alexander

Hannah, Jaime Hensley, Logan Kubisiak, Madyson Loberger, Julia MacIntyre, Lila McNeill, Mason Mitacek, Braedon Moeller, Baylie Orozco, Chet Pelli, Ava Philips, Espen Pieroni, Taylor Racas, Adrienne Reeves,

Carson Schultz, Gwendolyn Sheen, Elijah Sumwalt, Logan Tramburg, Daniel Valletta, Nevaeh Wendling.

Grade 7 — Gabriella Avila, Kylee Barribeau, Grace Davis, Marcy Davis, Emily Frahm, Thomas Gedwill, Owen Goergen, Reese Harrison, Kami Kazumura, Sophia Keeling, Shea Kelley, Michael Knox, William Leiting, Leah

MacDonald, Kensington Menier, Bryahna Merrill, Sylvia Nielsen, Pehr Peterson, Karen Pisano, Merilee Powers, Kaylin Rea, Natalie Robbins, Maureen Rosenick, Camden Sears, Emma Smith, Charlotte Sonday,

Hannah Sternberg, Emily Szpylman, Margaret Teumer, Jacob Urban, Jude Wilburn.

Grade 6 — Valeria Alcala, Ella Alcalde, Kaylee Baker, Addison Beucher, Savannah Bielat, Lindsay Boldt, Lillian Boston, Rachel Bracey, Ellie Cowan, Jack Erber, Addison Feekes, Scarlett Grosskurth, Olivia Habermann, Ellie

Hensley, Shyann Johnson, Carter Klementzos, Hunter Luengen, Kiersten Miller, Kyla Moran, Janel Pelli, Lydia Pelli, Gunnar Peterson, Sophia Ramirez, Sophia Rasch, George Reed, Aubrey Reeves, Elias Schaal, Avery Schultz, Sean Schumacher, Gunnar Schwartz, Trinity Shook, Sydney Smothers, Gracie Taylor, Jose Torales-Macedo, Griffin VanLue, Kailee Vermilyer, Shianne Walsh, Aliyah Warren, Sophia Watson, Edward Wrobel, Jaeda Zackery.

Honors

Grade 8 — Hailey Bridges, Genna DeLap, Mallory Drakes, Christopher Garcia, Olivia Godin, William Larson, Eli Liberman, Krisala Mack, Miya Maki, Tristan Martinez, Collin Meininger, Delainey Moeller, Jordan O’Neil, Jaden Ouwerkerk, Natalie Patyk, Austin Pohjola, Hunter Rebicek, Samuel Sippy, Tynan Skinner, Kayla Sobczak, Gurkarn Toor, Travis Verhaalen, Brianna Wetter.

Grade 7 — Amanda Adams, Cameron Beauford, Riley Betz, Kiarah Copeland, Gabrielle Danielson, Kristina Felchuk, Emily Grabarec, Hunter Grosch, Samuel Hackeloer, Hennessy Heft, Kaiden Kavalauskas, Jack Krahn, Kolton

LeQuesne, Sierra Moats, Esmeralda Navarrete, Tyler Parker, Julia Robles, Aaron Sharrard, Nicholas Viirre, Jason Wade, Emma Webster.

Grade 6 — Matthew Ash, Oliver Bach, Joseph Bowman, Andrew Cerda, Megan Chen, Isaiah Conejo, Lucas Connolly, Daniel Diaz, Bryleigh Ellis, Miah Falotico, Tatiana Felchuk, Edward Gureczny, Shea Hanrahan, MaryElizabeth Held, Lily Hendrickson, Wyatt Iorio, Garrett James, Natalie Juarez, Ryan Judt, Isabella Kolbo, Carmen Lebron, Chloe Matsuoka, Kellan McHugh, Emily Onan, Isabelle Perico, Katelynn Pfeiffer, Donovan Rice, Sarah Rogers, Cooper Schuler, Sara Schumacher, Scott Simonelli, Cole Sobczak, Calvyn Tess.

